Kangra News: वॉलीबॉल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अक्षय चयनित

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चयन प्रक्रिया के पहले चरण में हारसी में आयोजित ट्रायल में करीब 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इनमें से छह का चयन हुआ। इसके बाद पालमपुर में आयोजित दूसरे चरण के ट्रायल में 60 से 70 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कड़े मुकाबले के बाद अंतिम 14 खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया।छात्र की इस उपलब्धि पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जालग के प्रधानाचार्य रजनीश कुमार अत्री और समस्त स्टाफ ने खुशी जताते हुए अक्षय को बधाई दी। उन्होंने इसे विद्यालय के लिए गौरव का क्षण बताया और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद