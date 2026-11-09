Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Akshay selected for state-level volleyball competition

Kangra News: वॉलीबॉल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अक्षय चयनित

Mon, 09 Nov 2026 08:39 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 09 Nov 2026 08:39 PM IST
विज्ञापन
Akshay selected for state-level volleyball competition
फोटो। अक्षय खरवाल
जालग (कांगड़ा)। अंब गांव के अक्षय खरवाल ने ओपन गेम्स अंडर-17 वॉलीबॉल चयन प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए टीम में जगह बनाई है। अक्षय संजीव कुमार के पुत्र हैं और वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जालग के छात्र हैं।
विज्ञापन

चयन प्रक्रिया के पहले चरण में हारसी में आयोजित ट्रायल में करीब 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इनमें से छह का चयन हुआ। इसके बाद पालमपुर में आयोजित दूसरे चरण के ट्रायल में 60 से 70 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कड़े मुकाबले के बाद अंतिम 14 खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया।
विज्ञापन

छात्र की इस उपलब्धि पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जालग के प्रधानाचार्य रजनीश कुमार अत्री और समस्त स्टाफ ने खुशी जताते हुए अक्षय को बधाई दी। उन्होंने इसे विद्यालय के लिए गौरव का क्षण बताया और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed