Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   DIET will be developed as a Centre of Excellence.

विकास की बात ::: सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा डाइट

Mon, 09 Nov 2026 08:41 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 08:41 PM IST
विज्ञापन
DIET will be developed as a Centre of Excellence.
धर्मशाला। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) धर्मशाला को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। लगभग 14 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण की कमान हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को सौंपी गई है। योजना पूरी होने के बाद डाइट धर्मशाला को आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में नई पहचान मिलेगी।
विज्ञापन

परियोजना के तहत संस्थान के शैक्षणिक ढांचे को मजबूत किया जाएगा। यहां आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए आधुनिक अकादमिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। इससे बड़े शैक्षणिक सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा होगी। इस पहल से शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
विज्ञापन

योजना को धरातल पर उतारने के लिए हिमुडा निर्धारित डिजाइन और तकनीकी मानकों के अनुसार निर्माण पूरा करेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के बाद संस्थान में राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा अन्य शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी। ऑडिटोरियम बनने से शिक्षा विभाग और अन्य संस्थाओं को आयोजनों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

----------
बजट मिला, कार्य शुरू : एसके नेगी
हिमुडा के एसई एसके नेगी ने बताया कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए करीब 14 करोड़ रुपये का बजट मिल चुका है। धरातल पर कार्य शुरू कर दिया गया है। ऐसा ही एक एक्सीलेंस संस्थान नादौन में भी स्थापित किया जा रहा है। इसका निर्माण भी हिमुडा ही करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed