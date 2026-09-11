हमीरपुर: एडीसी अभिषेक गर्ग बोले- नशे को रोकना पूरे समुदाय की जिम्मेदारी

नशे को रोकना केवल सरकार,पुलिस और प्रशासन की ही नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है। क्योंकि,यह एक ऐसी गंभीर समस्या है जोकि कभी भी हमारे घर में दस्तक दे सकती है। यह वाक्य एडीसी अभिषेक गर्ग ने होटल हमीर में आयोजित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान कही। उन्होंने कहा नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने और इसकी डिमांड को खत्म करने के लिए जिले सभी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं,लेकिन जिला को पूरी तरह नशामुक्त बनाने में प्रत्येक नागरिक का सक्रिय योगदान बहुत जरूरी है। नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए प्रभावी कदम उठाकर नशे की समस्या को खत्म करने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना यानि नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (एनएपीडीडीआर) के तहत विभाग कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यशाला के मुख्य वक्ताओं विजय कुमार और पंकज पंडित ने प्रतिभागियों को नशे की समस्या के मूल कारणों, इससे बचाव एवं उपचार के उपायों तथा इनके स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, अपराध एवं कानून व्यवस्था और अन्य सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। इससे पहले, जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने विभिन्न जागरूकता गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यशाला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायतीराज, उद्योग और नशा उन्मूलन अभियान से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।
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