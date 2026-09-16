{"_id":"6aaa5744021a6f5a4102d4f7","slug":"video-114-patients-examined-at-health-checkup-camp-in-hamirpur-ayurvedic-hospital-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर के स्वास्थ्य जांच शिविर में 114 मरीजों की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में बुधवार को स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान चिकित्सकों ने कुल 114 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान हड्डियों, पीठ दर्द सहित विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। स्वास्थ्य जांच के दौरान चिकित्सकों ने मरीजों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी स्थिति के अनुसार उचित स्वास्थ्य परामर्श दिया। मरीजों को रोगों से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और बेहतर जीवनशैली से संबंधित आवश्यक जानकारी भी प्रदान की गई। चिकित्सकों ने लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि समय पर जांच करवाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करने और आवश्यक सावधानियां बरतने में मदद मिलती है। विशेष रूप से हड्डियों और पीठ दर्द से जुड़ी परेशानियों में लापरवाही न बरतने का संदेश दिया गया। आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वनीता शर्मा ने बताया कि अस्पताल में प्रत्येक बुधवार को स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नियमित रूप से अपनी स्वास्थ्य जांच करवाएं और अस्पताल में आयोजित होने वाले शिविरों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करना और समय पर चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध करवाना है। शिविर में जांच करवाने पहुंचे मरीजों ने अस्पताल की इस पहल का लाभ उठाया।

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