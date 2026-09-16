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हमीरपुर: संधोल से चंडीगढ़ के लिए नई बस सेवा शुरू, विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने दिखाई हरी झंडी
संधोल से चंडीगढ़ के लिए नई सीधी बस सेवा शुरू हो गई है। बुधवार को सुजानपुर विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने सुजानपुर से बस को हरी झंडी दिखाकर चंडीगढ़ के लिए रवाना किया। नई बस सेवा शुरू होने से संधोल और आसपास के क्षेत्र के लोगों को चंडीगढ़ आने-जाने के लिए सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।
बस सेवा शुरू होने के मौके पर विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने कहा कि संधोल से चंडीगढ़ के लिए सीधी बस चलने से क्षेत्र के विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों, मरीजों और अन्य लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। अब लोगों को चंडीगढ़ जाने के लिए बार-बार बस बदलने या दूसरे स्थानों पर निर्भर रहने की जरूरत कम होगी।
उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासनिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में संधोल क्षेत्र से सीधी बस सेवा शुरू होने से लोगों का समय और परेशानी दोनों बचेंगे। खासकर उपचार, शिक्षा, नौकरी और व्यापार से जुड़े कामों के लिए चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
विधायक ने कहा कि क्षेत्र में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना लोगों की प्रमुख जरूरतों में शामिल है। जनता की ओर से उठाई जा रही आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष रखा जा रहा है और सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
कैप्टन रणजीत सिंह ने नई बस सेवा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संधोल और आसपास के क्षेत्रवासियों को बस सेवा शुरू होने पर शुभकामनाएं दीं।
नई बस सेवा शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में परिवहन सुविधाओं का और विस्तार होगा तथा चंडीगढ़ सहित अन्य प्रमुख शहरों के लिए भी बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी।
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