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वीडियो: दीपावली पर्व की खरीदारी को लेकर धर्मशाला के बाजारों में रौनक
दीपावली पर्व की खरीदारी को लेकर धर्मशाला के बाजारों में शनिवार को रौनक रही। त्योहार को खास बनाने के लिए लोग घरों की साफ-सफाई और सजावट में जुट रहे। लोगों ने बाजारों में मिट्टी के दीपक, मोमबत्तियां, रंग-बिरंगी लाइटें, झालर, बंदनवार और अन्य सजावटी सामान की खरीदारी की। वहीं, दुकानदारों ने भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानों को विभिन्न प्रकार के सामान से सजाया है। इस बार पारंपरिक मिट्टी के दीयों के साथ आकर्षक डिजाइन वाले दीये और सजावटी लाइटें लोगों की पसंद बने हुए हैं। बच्चों में भी दीपावली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान कारोबारी पवन, पूजा, रोबिन आदि ने बताया कि बाज़ार में सजावटी सामान 10 रूपये से शुरू होकर 500 रूपये तक बिका, जबकि पटाके भी 10 रूपये से शुरू होकर 2000 रूपये तक दाम रहे।
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