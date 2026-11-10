{"_id":"6af2ffccacd0c7551e02b4f0","slug":"11-november-2026-major-event-2026-2026-11-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आज के दिन: कई राज्यों में बैंक बंद, स्वच्छ शहरों को मिलेगा सम्मान; पटना में भाजपा की बैठक करेंगे नितिन नवीन","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज देश के सबसे स्वच्छ शहरों को करेंगी सम्मानित

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 11 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कार प्रदान करेंगी। स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण के तहत देश के सबसे स्वच्छ शहरों को कई श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ पहल के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल और आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहेंगे। विज्ञापन आज 11 नवंबर 2026 को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज पति द्रौपदी मुर्मु नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कार प्रदान करेंगी। वहीं उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के तूतीकोरिन का दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के 105वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

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बिहार दौरे के दूसरे दिन आज संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे नितिन नवीन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन अपने तीन दिवसीय बिहार दौरे के दूसरे दिन यानी की आज 11 नवंबर, बुधवार को विभिन्न संगठनात्मक बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे तथा संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे।

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आड जैसलमेर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जैसलमेर पहुंचेंगे। यहां वे सीमावर्ती प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। इसके बाद वे तनोट में तैनात बीएसएफ की महिला जवानों से मुलाकात कर उनके साथ भाई दूज का त्योहार मनाएंगे। इस दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं।

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तूतीकोरिन में बैंक के स्थापना दिवस और पूर्व छात्र मिलन समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन आज यानी कि 11 नवंबर, 2026 को तमिलनाडु के तूतीकोरिन का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वे तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के 105वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा, उपराष्ट्रपति अपने पूर्व शिक्षण संस्थान वी. ओ. चिदंबरम कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह के तहत आयोजित पूर्व छात्र मिलन समारोह में भी हिस्सा लेंगे।