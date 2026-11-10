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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Rashifal 11 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

11 नवंबर का राशिफल: इन पांच राशि वालों को धन और सुख-सुविधाओं में होगी वृद्धि, पढ़ें दैनिक राशिफल

Tue, 10 Nov 2026 05:16 PM IST
विनोद शुक्ला आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 10 Nov 2026 05:16 PM IST
सार

11 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है? जानिए मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों का आज का राशिफल। करियर, कारोबार, धन, प्रेम, पारिवारिक जीवन और सेहत के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन?

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Aaj Ka Rashifal 11 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : अमर उजाला
Rashifal 11 November: 11 नवंबर 2026 का दिन ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर कुछ नए अवसर और उतार-चढ़ाव आ सकता है। कुछ राशियों के करियर- कारोबार में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, वहीं कुछ राशियों को आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहना होगा। कुछ को आज के दिन मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है, जबकि कुछ को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय सोच-विचार करना होगा। दैनिक राशिफल में जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक सभी जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन। नौकरी, व्यापार, धन, शिक्षा और प्रेम जीवन के लिहाज से आइए जानते हैं 11 नवंबर 2026 का विस्तृत दैनिक राशिफल।




 
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Aaj Ka Rashifal 11 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज आपको यह समझने का अवसर मिलेगा कि हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, मगर उसका सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रह सकता है। विशेष रूप से लोहे और निर्माण सामग्री से संबंधित कारोबार करने वालों को अच्छा फायदा मिल सकता है। हालांकि, अचानक बढ़ने वाले खर्च आपकी आर्थिक योजना को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। पारिवारिक और प्रेम संबंधों में गुस्से को हावी न होने दें। प्रेम जीवन में भावनात्मक सहयोग मिलेगा, लेकिन बच्चों की सेहत और कफ से जुड़ी परेशानी को नजरअंदाज करने से बचें।

 

Aaj Ka Rashifal 11 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
आज घर-परिवार में सुख, शांति और खुशियों का माहौल बना रह सकता है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है, तो बातचीत के जरिए उसे दूर करने के लिए दिन अनुकूल है। ससुराल पक्ष से कोई उत्साहजनक खबर मिलने की संभावना भी है। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। आपके काम और मेहनत की सराहना होगी तथा कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ सकता है। आमदनी के लिहाज से स्थिति संतोषजनक रहेगी, लेकिन खर्च भी लगातार बने रह सकते हैं। इसलिए पैसों का प्रबंधन समझदारी से करें। खानपान में विशेष सावधानी बरतें, खासकर यदि आपको शुगर से संबंधित परेशानी रहती है। नियमित दिनचर्या बनाए रखना फायदेमंद रहेगा।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
आज पुराने और लंबे समय से अधूरे पड़े काम पूरे होने से मन को काफी राहत मिलेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे जिम्मेदारियां निभाना कुछ आसान हो सकता है। हालांकि, काम का दबाव बीच-बीच में मानसिक थकान या तनाव दे सकता है। ऐसे में हर काम को एक साथ निपटाने के बजाय प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। परिवार में कोई अच्छी खबर मिलने से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है। जीवनसाथी और बच्चों का प्यार तथा सहयोग आपका हौसला बढ़ाएगा। उनकी मौजूदगी आपको मानसिक मजबूती देगी। हालांकि, मां की सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। सांस से जुड़ी कोई परेशानी महसूस हो तो उसे टालने के बजाय समय रहते उचित ध्यान दें। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज मन में कुछ असमंजस और उलझनें बनी रह सकती हैं। कार्यक्षेत्र में भी ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, जिनमें आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। हालांकि, घबराने के बजाय शांत मन से निर्णय लेंगे तो परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। सरकारी कामकाज में किसी प्रक्रिया के कारण रुकावट आ सकती है, इसलिए जरूरी दस्तावेजों और औपचारिकताओं को लेकर जल्दबाजी न करें। जीवनसाथी के साथ किसी छोटी-सी बात पर तकरार होने की संभावना है। बात को बढ़ाने के बजाय एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। मां की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं, इसलिए अपनी सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सर्दी-जुकाम से बचने के लिए सावधानी बरतें और मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। प्रेम जीवन में कुछ राहत और सुखद अनुभव मिल सकते हैं।

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