हेगसेथ पर महाभियोग की कोशिश नाकाम: ट्रंप के सांसदों ने बचाई कुर्सी; जनवरी में फिर घिरेंगे रक्षा मंत्री?

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रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ आरोपों वाला प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री ने अमेरिकी संविधान और युद्ध शक्तियों से जुड़े कानून का उल्लंघन किया है। मैसी के मुताबिक, हेगसेथ ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना कई सैन्य अभियान चलाए। इनमें ईरान और यमन पर सैन्य हमले के साथ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए चलाया गया अभियान भी शामिल है। मैसी ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी नहीं होने पर सेना को 60 दिनों के भीतर सैन्य संघर्ष से हटना जरूरी है।मैसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी हेगसेथ के खिलाफ अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को शुरू हुए 256 दिन हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक इसे मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत 60 दिनों के भीतर सेना को संघर्ष से वापस बुलाया जाना चाहिए था। मैसी ने आरोप लगाया कि हेगसेथ इस कानून को तोड़ रहे हैं। दूसरी ओर, हेगसेथ का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की ओर से किए गए सभी सैन्य अभियान कानूनी थे और राष्ट्रपति को देश के सर्वोच्च सैन्य कमांडर के रूप में मिले अधिकारों के तहत चलाए गए।फिलहाल महाभियोग प्रस्ताव को रोकने में रिपब्लिकन सांसद सफल रहे हैं, लेकिन जनवरी में अमेरिकी संसद का समीकरण बदलने वाला है। मौजूदा कांग्रेस के आखिरी सत्र में रिपब्लिकन पार्टी के पास बेहद मामूली बहुमत है। मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की है। ऐसे में जनवरी में 120वीं कांग्रेस के गठन के बाद प्रतिनिधि सभा की कमान डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हकीम जेफ्रीज के नेतृत्व में आने की उम्मीद है। नई बहुमत वाली पार्टी हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की कोशिश दोबारा शुरू कर सकती है।हेगसेथ ने महाभियोग की कोशिश को खारिज किया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके खिलाफ हुई महाभियोग की दो असफल कोशिशों का जिक्र किया। हेगसेथ ने कहा, 'हम यह तमाशा पहले भी देख चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक फोन कॉल को लेकर महाभियोग चलाया। उनके कार्यकाल के आखिरी सप्ताह में दूसरी बार ऐसा किया। दोनों बार वे असफल रहे। अब तीसरी बार वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार निशाने पर उनके मंत्रिमंडल का एक सदस्य है।' उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करने पर उन्हें गर्व है और यह कोशिश भी नाकाम होगी। ट्रंप ने भी हेगसेथ का समर्थन करते हुए ट्रुथ सोशल पर उन्हें 'ए प्लस प्लस प्लस' ग्रेड दिया। साथ ही प्रस्ताव लाने वाले थॉमस मैसी को नाराज, हारा हुआ और पूरी तरह असफल नेता बताया।