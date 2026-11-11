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सुर्खियां: दिल्ली के पास सीवर में गिरा मासूम; एनवीडिया शीर्ष से फिसली; 100 सर्वाधिक प्रदूषित शहर में 91 भारतीय

Wed, 11 Nov 2026 04:49 AM IST
राकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 11 Nov 2026 04:49 AM IST
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TOP news 11 November 2026 polluted cities india nvidia Microsoft delhi sewer child
देश-दुनिया की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला
आज बुधवार, 11 नवंबर 2026 की सुबह आपका अमर उजाला हाजिर है पर्यावरण के मोर्चे से ऐसी खौफनाक रिपोर्ट लेकर, जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 91 शहर अकेले भारत के दर्ज हुए हैं, और दिल्ली-एनसीआर की हवा में मामूली सुधार के बावजूद हालात अभी भी जानलेवा बने हुए हैं। टेक वर्ल्ड के शेयर बाजार में बहुत बड़ा तख्तापलट हुआ है, जहां एआई की बादशाहत पर बैठी एनवीडिया 16 महीनों में पहली बार सिंहासन से धड़ाम होकर नीचे फिसल गई है और अब माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का ताज अपने सिर पर सजा लिया है। बाहरी दिल्ली से एक कलेजा चीर देने वाली खबर आई है, जहां खुले सीवर के खौफनाक गटर में गिरे चार साल के मासूम को बचाने के लिए कई एजेंसियों की टीमों ने रातभर मैराथन रेस्क्यू अभियान चलाकर सांसें थाम रखी हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज जबरदस्त आग लगी है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधी और खुली चुनौती देते हुए दहाड़ा है कि अगर दम है तो एसआईआर पर मेरी पोस्ट को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से री-पोस्ट करके दिखाएं। उधर पश्चिम यूपी के हापुड़ में सिंभावली मिल को गन्ना आवंटन की राहत न मिलने से अन्नदाताओं का गुस्सा उबल पड़ा है, और हजारों किसानों ने बकाए की मांग को लेकर आज से सड़कों पर उतरकर आर-पार के आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। देश के सत्ता के गलियारों से एक नई किताब के पन्नों ने ऐसा बारूद फोड़ा है कि सियासी भूचाल आ गया है, जिसमें सनसनीखेज दावा किया गया है कि शाह बानो केस और अयोध्या विवाद के दौरान सोनिया गांधी अपने पति राजीव गांधी के फैसलों से किस कदर आगबबूला हो गई थीं। त्योहारों के इस पावन पर्व पर घर वापसी करने वालों को बड़ी राहत मिली है, जहां भाई दूज के लिए नमो भारत ट्रेन के 32 फेरे बढ़ा दिए गए हैं, वहीं छठ पूजा के लिए नई दिल्ली से पटना के बीच स्पेशल ट्रेनें आज से ही पटरी पर उतर चुका है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के अखाड़े से बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में पिछले दो साल से खाली पड़े अमेरिकी राजदूत के पद पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनियर डिप्लोमैट नताली बेकर के नाम की मुहर लगाकर सबको सकते में डाल दिया है। पश्चिम एशिया में बेंजामिन नेतन्याहू की शामत आने वाली है, क्योंकि इस्राइली सेना के पूर्व चीफ गादी आइजेनकोट ने उनकी नीतियों को नेस्तनाबूद करने की कसम खाते हुए नई सरकार की रणनीति का खौफनाक जाल बुन दिया है। बॉलीवुड के गलियारों से धमाकेदार और सीना चौड़ा कर देने वाली खबर आई है, जहां भाईजान सलमान खान की मचअवेटेड फिल्म 'मातृभूमि' का ट्रेलर रिलीज होते ही छा गया है, जिसमें उनके खूंखार एक्शन और चित्रांगदा सिंह के कातिलाना तेवरों ने थिएटर्स में तहलका मचा दिया है। झारखंड में न्याय की आखिरी उम्मीद जगी है, जहां निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों की गुहार पर सीएम हेमंत सोरेन ने सीधे सीबीआई जांच के कड़े आदेश ठोक दिए हैं। कर्नाटक की राजनीति में हिंसा का खतरनाक खेल शुरू हो चुका है, जहां पहले जान से काटने की धमकी और फिर घर पर सीधे खंजर-चाकू पार्सल पहुंचने की खौफनाक घटना पर मंत्री प्रियंक खरगे ने एनएसयूआई का ढाल बनकर बचाव करते हुए बीजेपी पर तीखे तीर बरसाए हैं। और अंत में क्रिकेट के मक्का से एक बेहद दिल को छू लेने वाला बयान आया है, जहां न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज केन विलियमसन ने 'फैब-फोर' के उस सुनहरे दौर को याद करते हुए विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट के साथ मैदान पर जंग लड़ने को अपनी जिंदगी का सबसे नायाब और अनूठा अनुभव बताया है। देश-दुनिया की ये तमाम बड़ी खबरें विस्तार से पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ अमर उजाला पर...
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सूरत-ए-हाल: 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 91 भारत के, दिल्ली-एनसीआर की हवा में मामूली सुधार; प्रदूषण बरकरार

TOP news 11 November 2026 polluted cities india nvidia Microsoft delhi sewer child
1 - फोटो : AMAR UJALA

भारत में प्रदूषण की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हाल यह है कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 91 शहर हैं। वास्तविक समय में हवा की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण के स्तर की जानकारी देने वाली वेबसाइट एक्यूआई डॉट इन के आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार शाम 7 बजे पंजाब का फरीदकोट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 605 दर्ज किया गया। इस सूची में पाकिस्तान के तीन और चीन के 6 शहर शामिल थे। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

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एनवीडिया को झटका: अब माइक्रोसॉफ्ट बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, 16 माह में पहली बार पिछड़ी हुआंग की कंपनी

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एनवीडिया चिप - फोटो : adobestock

माइक्रोसॉफ्ट ने एनवीडिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा हासिल किया। मंगलवार को जब यह रिकॉर्ड बदला तो यह जून 2025 के बाद पहला मौका था, जब एनवीडिया किसी कंपनी से पिछड़ रही हो। माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण 3.9 ट्रिलियन डॉलर दर्ज किया गया। गत दिनों एनवीडिया सीईओ जेनसेन हुआंग का हनीट्रैप प्रकरण सामने आया था। चीनी जासूस एलिस के साथ सीईओ हुआंग अफेयर की खबरों के बाद चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एनवीडिया को लेकर नकारात्मक माहौल बना और कंपनी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के भविष्य को लेकर अनिश्चितता इसका एक कारण थी। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

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बाहरी दिल्ली: सीवर में गिरा चार साल का बच्चा, रेस्क्यू के लिए कई टीमों ने मिलकर चलाया अभियान; तलाश तेज

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11 - फोटो : ANI

बाहरी दिल्ली के नांगली विहार में दास गार्डन कॉलोनी के पास एक 4 साल का बच्चा सीवर में गिर गया है। उसके बचाव के NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, DDMA और BSF की टीमों ने मिलकर अभियान चलाया है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

यूपी: अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दी चुनौती, बोले- एसआईआर पर मेरी पोस्ट अपने एक्स हैंडल से री-पोस्ट करें

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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व सीएम योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी कि यदि वह 1.27 करोड़ वोट कटने की बात मानते हैं तो उनकी पोस्ट अपने आधिकारिक हैंडल से री-पोस्ट करें। साथ ही शेर लिखा, अब कोई फर्क कहां रह गया तुममें और हममें। न किसी शिकायत में, न तुम्हारे-हमारे गम में।  विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

यूपी: हापुड़ के सिंभावली मिल को गन्ना आवंटन में राहत नहीं, हजारों किसान असमंजस में; आज से करेंगे आंदोलन

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1 - फोटो : ANI

सिंभावली चीनी मिल के पेराई सत्र पर संकट से हजारों किसान असमंजस में पड़ गए हैं। इस मिल को गन्ना आवंटन की मांग पर फिलहाल राहत नहीं मिली है। ऐसे में रोजी-रोटी को लेकर परेशान करीब 450 कर्मचारियों ने हड़ताल का एलान कर दिया है। बुधवार से मिल परिसर में सभी धरना देंगे, इसके अलावा ब्रजनाथपुर चीनी मिल में 11 नवंबर (आज) से पेराई सत्र शुरू होगा लेकिन गन्ना किल्लत से सत्र संचालन पर अब भी संकट है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

शाह बानो केस में राजीव से क्यों नाराज हुई थीं सोनिया?: नई किताब में अयोध्या विवाद पर भी बड़ा दावा, जानिए

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सोनिया गांधी की नई किताब लॉन्च। - फोटो : पीटीआई
सोनिया गांधी ने अपनी नई किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल से जुड़े कई अहम राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र किया है। किताब मंगलवार को बाजार में आई। इसमें उन्होंने बताया है कि 1985 में शाह बानो मामले को लेकर उन्होंने अपने पति और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से सवाल किया था। उस समय अखबारों में राजीव गांधी की आलोचना हो रही थी। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

पर्व पर परिवहन: भाई दूज पर नमो भारत के 32 अतिरिक्त फेरे, छठ पर नई दिल्ली से पटना के लिए विशेष ट्रेन आज से

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1 - फोटो : AMAR UJALA

छठ पर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली से पटना के बीच एक आरक्षित त्योहार विशेष एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन संख्या 04060 नई दिल्ली-पटना आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल 11 नवंबर को नई दिल्ली से रवाना होगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04059 पटना-नई दिल्ली स्पेशल 12 नवंबर को पटना से चलेगी। ट्रेन में एसी द्वितीय, एसी तृतीय और स्लीपर श्रेणी के कोच होंगे। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

दो साल से पाकिस्तान में नहीं था अमेरिकी राजदूत: ट्रंप ने नताली बेकर का नाम आगे बढ़ाया, कौन हैं ये राजनयिक?

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अनुभवी राजनयिक नताली बेकर - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनुभवी राजनयिक नताली बेकर को पाकिस्तान में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त करने के लिए नामित किया है। इसके साथ ही इस्लामाबाद में करीब दो साल से खाली पड़े अमेरिकी राजदूत के पद को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। व्हाइट हाउस ने 9 नवंबर को उनका नाम अमेरिकी सीनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा। बेकर फिलहाल इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास में प्रभारी राजनयिक (चार्ज डी अफेयर्स) के रूप में काम कर रही हैं। पूर्व अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड अरमिन ब्लोम के जनवरी 2025 में पद छोड़ने के बाद से वही दूतावास का कामकाज संभाल रही हैं।  विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

नेतन्याहू की नीतियां पलटने का एलान; इस्राइल में गादी आइजेनकोट ने कसी कमर, नई सरकार पर बवाल क्यों?

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राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने विपक्षी नेता और याशर पार्टी के प्रमुख गादी आइजेनकोट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
इस्राइल की नई संसद यानी 'क्नेसेट' का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होते ही देश में सियासी बवंडर आ गया है। पूर्व सेना प्रमुख और राजनीति में आए गादी आइजेनकोट ने देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों को पूरी तरह से पलटने का संकल्प लिया है। राष्ट्रपति ने आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है और उनके पास बहुमत साबित करने के लिए छह हफ्ते का वक्त है। खास बात यह है कि नेतन्याहू के विरोधी दलों के पास इस समय संसद में मजबूत बहुमत है, जिसके चलते वे खुलकर सरकार की पुरानी नीतियों के खिलाफ नए कानून लाने की तैयारी में जुट गए हैं। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

मातृभूमि: सलमान खान की फिल्म का ट्रेलर रिलीज, एक्शन अवतार में नजर आए अभिनेता; चित्रांगदा के अंदाज ने चौंकाया

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मातृभूमि - फोटो : सोशल मीडिया
सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है। ट्रेलर में सलमान खान एक्शन अवतार में नजर आए हैं। फिल्म के ट्रेलर ने फैंस के उत्साह को और बढ़ा दिया है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

झारखंड: निशा भगत मौत मामले में सीबीआई जांच के आदेश, सीएम सोरेन ने दिए निर्देश; परिजनों को न्याय की उम्मीद

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निशा भगत - फोटो : अमर उजाला

आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

पहले काटने की धमकी, फिर घर पहुंचा चाकू-खंजर: प्रियांक खरगे ने एनएसयूआई का किया बचाव: भाजपा पर भी बरसे

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प्रियांक खरगे, गृह मंत्री, कर्नाटक - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

बंगलूरू में इन दिनों कर्नाटक की राजनीति का पारा सातवें आसमान पर है। मामला तब बिगड़ा जब यूथ कांग्रेस (एनएसयूआई) के कुछ कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालावड़ी नारायणस्वामी के घर पर क्विक-कॉमर्स डिलीवरी एप के जरिए चाकू और खंजर भिजवा दिए। भाजपा नेताओं ने इस पर सख्त ऐतराज जताते हुए पुलिस कमिश्नर के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद से दोनों दलों के बीच जुबानी जंग और तीखी हो गई है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

'वह दौर काफी खास था': फैब फोर टैग पर बोले केन विलियमसन, कोहली-स्मिथ और रूट के साथ खेलने को बताया अनूठा अनुभव

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केन विलियमसन-विराट कोहली-स्टीव स्मिथ-जो रूट - फोटो : ANI
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने क्रिकेट जगत में चर्चित रहे 'फैब फोर' टैग को लेकर अपनी राय रखी है। इस टैग के तहत उन्हें भारत के विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और इंग्लैंड के जो रूट के साथ अपनी पीढ़ी के चार सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल किया जाता था। विलियमसन ने इन तीनों दिग्गजों के साथ एक ही दौर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने और लंबे समय तक एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के अनुभव को 'काफी अनूठा' बताया है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 
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