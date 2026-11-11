सुर्खियां: दिल्ली के पास सीवर में गिरा मासूम; एनवीडिया शीर्ष से फिसली; 100 सर्वाधिक प्रदूषित शहर में 91 भारतीय

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आज बुधवार, 11 नवंबर 2026 की सुबह आपका अमर उजाला हाजिर है पर्यावरण के मोर्चे से ऐसी खौफनाक रिपोर्ट लेकर, जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 91 शहर अकेले भारत के दर्ज हुए हैं, और दिल्ली-एनसीआर की हवा में मामूली सुधार के बावजूद हालात अभी भी जानलेवा बने हुए हैं। टेक वर्ल्ड के शेयर बाजार में बहुत बड़ा तख्तापलट हुआ है, जहां एआई की बादशाहत पर बैठी एनवीडिया 16 महीनों में पहली बार सिंहासन से धड़ाम होकर नीचे फिसल गई है और अब माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का ताज अपने सिर पर सजा लिया है। बाहरी दिल्ली से एक कलेजा चीर देने वाली खबर आई है, जहां खुले सीवर के खौफनाक गटर में गिरे चार साल के मासूम को बचाने के लिए कई एजेंसियों की टीमों ने रातभर मैराथन रेस्क्यू अभियान चलाकर सांसें थाम रखी हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज जबरदस्त आग लगी है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधी और खुली चुनौती देते हुए दहाड़ा है कि अगर दम है तो एसआईआर पर मेरी पोस्ट को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से री-पोस्ट करके दिखाएं। उधर पश्चिम यूपी के हापुड़ में सिंभावली मिल को गन्ना आवंटन की राहत न मिलने से अन्नदाताओं का गुस्सा उबल पड़ा है, और हजारों किसानों ने बकाए की मांग को लेकर आज से सड़कों पर उतरकर आर-पार के आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। देश के सत्ता के गलियारों से एक नई किताब के पन्नों ने ऐसा बारूद फोड़ा है कि सियासी भूचाल आ गया है, जिसमें सनसनीखेज दावा किया गया है कि शाह बानो केस और अयोध्या विवाद के दौरान सोनिया गांधी अपने पति राजीव गांधी के फैसलों से किस कदर आगबबूला हो गई थीं। त्योहारों के इस पावन पर्व पर घर वापसी करने वालों को बड़ी राहत मिली है, जहां भाई दूज के लिए नमो भारत ट्रेन के 32 फेरे बढ़ा दिए गए हैं, वहीं छठ पूजा के लिए नई दिल्ली से पटना के बीच स्पेशल ट्रेनें आज से ही पटरी पर उतर चुका है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के अखाड़े से बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में पिछले दो साल से खाली पड़े अमेरिकी राजदूत के पद पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनियर डिप्लोमैट नताली बेकर के नाम की मुहर लगाकर सबको सकते में डाल दिया है। पश्चिम एशिया में बेंजामिन नेतन्याहू की शामत आने वाली है, क्योंकि इस्राइली सेना के पूर्व चीफ गादी आइजेनकोट ने उनकी नीतियों को नेस्तनाबूद करने की कसम खाते हुए नई सरकार की रणनीति का खौफनाक जाल बुन दिया है। बॉलीवुड के गलियारों से धमाकेदार और सीना चौड़ा कर देने वाली खबर आई है, जहां भाईजान सलमान खान की मचअवेटेड फिल्म 'मातृभूमि' का ट्रेलर रिलीज होते ही छा गया है, जिसमें उनके खूंखार एक्शन और चित्रांगदा सिंह के कातिलाना तेवरों ने थिएटर्स में तहलका मचा दिया है। झारखंड में न्याय की आखिरी उम्मीद जगी है, जहां निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों की गुहार पर सीएम हेमंत सोरेन ने सीधे सीबीआई जांच के कड़े आदेश ठोक दिए हैं। कर्नाटक की राजनीति में हिंसा का खतरनाक खेल शुरू हो चुका है, जहां पहले जान से काटने की धमकी और फिर घर पर सीधे खंजर-चाकू पार्सल पहुंचने की खौफनाक घटना पर मंत्री प्रियंक खरगे ने एनएसयूआई का ढाल बनकर बचाव करते हुए बीजेपी पर तीखे तीर बरसाए हैं। और अंत में क्रिकेट के मक्का से एक बेहद दिल को छू लेने वाला बयान आया है, जहां न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज केन विलियमसन ने 'फैब-फोर' के उस सुनहरे दौर को याद करते हुए विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट के साथ मैदान पर जंग लड़ने को अपनी जिंदगी का सबसे नायाब और अनूठा अनुभव बताया है।