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वीडियो: चंबा में राजकुमार ब्रिजेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता, राजनगर टीम ने दर्ज की जीत

सुभाष चंद्र

Updated Mon, 16 Nov 2026 06:06 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 06:06 PM IST







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चंबा। ऐतिहासिक चंबा चौगान में चल रही राजकुमार ब्रिजेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान एक मैच खेला गया। इस मैच में राजनगर की टीम ने डीसीए चंबा को 23 रनों से हराया। यह जानकारी प्रतियोगिता आयोजन सचिव राजीव सहगल ने दी। इस जीत के साथ राजनगर की टीम ने प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रवेश किया। ... और पढ़ें

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