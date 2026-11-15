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Chamba News: मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन का सनातन धर्म सभा ने किया स्वागत

Sun, 15 Nov 2026 10:45 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 15 Nov 2026 10:45 PM IST
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Sanatan Dharma Sabha welcomes the restructuring of the temple trust.
श्री सनातन धर्म की बैठक में मौजूद पदाधिकारी : संवाद
पुराने भवन लौटाने, लंबित किराया जारी करने और पूर्णकालिक प्रबंधन अधिकारी नियुक्त करने की उठाई मांग
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धाम आयोजन के लिए परिसर का किराया 11 हजार रुपये करने पर जताई आपत्ति, फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। श्री सनातन धर्म सभा चंबा ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन का स्वागत करते हुए मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार और लंबित समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है। रविवार को सभा के पारंपरिक भवन में प्रधान सुरेश कश्मीरी की अध्यक्षता में आयोजित मासिक बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में नवनिर्वाचित ट्रस्टियों से सभा की सदस्यता ग्रहण करने और नियमित बैठकों में भाग लेने का आग्रह किया गया। सदस्यों ने प्राचीन पुस्तकालय एवं वाचनालय सहित दो अन्य भवनों को सभा को वापस सौंपने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में भवनों के सरकारीकरण के बाद नियमानुसार देय किराये की राशि भी जारी की जाए।
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सभा ने मंदिर के बजंतरियों के मानदेय में वृद्धि के फैसले का स्वागत किया, लेकिन धाम आयोजन के लिए परिसर का किराया सात हजार से बढ़ाकर 11 हजार रुपये करने पर आपत्ति जताई। सदस्यों ने प्रशासन और मंदिर प्रबंधन से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। साथ ही मंदिर में योग्य और अनुभवी पूर्णकालिक प्रबंधन अधिकारी नियुक्त करने की मांग की, ताकि धार्मिक गतिविधियों और अन्य व्यवस्थाओं का सुचारु संचालन हो सके।
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