{"_id":"6afd684e997b4764010a8b96","slug":"video-on-the-fifth-day-of-the-bhagavata-katha-in-markandeya-the-pastimes-of-shri-krishna-were-extolled-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: मार्कंडेय में भागवत कथा के पांचवें दिन श्रीकृष्ण लीलाओं का किया गुणगान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिलासपुर: मार्कंडेय में भागवत कथा के पांचवें दिन श्रीकृष्ण लीलाओं का किया गुणगान
मार्कंडेय में 13 से 19 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे सात दिवसीय श्रमद्भागवत कथा सप्ताह के पांचवें दिन भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान किया गया। इस दौरान सुप्रसिद्ध भागवत कथा वाचक आचार्य संदीपन वशिष्ठ ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का श्रवण करवाया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।