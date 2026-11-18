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बिलासपुर: मार्कंडेय में भागवत कथा के पांचवें दिन श्रीकृष्ण लीलाओं का किया गुणगान

Krishan Singh

Updated Wed, 18 Nov 2026 02:26 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 02:26 PM IST







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मार्कंडेय में 13 से 19 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे सात दिवसीय श्रमद्भागवत कथा सप्ताह के पांचवें दिन भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान किया गया। इस दौरान सुप्रसिद्ध भागवत कथा वाचक आचार्य संदीपन वशिष्ठ ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का श्रवण करवाया। ... और पढ़ें

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