Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:18 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:18 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
शिविर: चांदपुर स्कूल में सुबह 8:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
ग्राम सभा: जिले भर की विभिन्न पंचायतों में सुबह 10:00 बजे से विशेष ग्राम सभा की बैठक शुरू होगी।
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शिविर: चांदपुर स्कूल में सुबह 8:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
ग्राम सभा: जिले भर की विभिन्न पंचायतों में सुबह 10:00 बजे से विशेष ग्राम सभा की बैठक शुरू होगी।