{"_id":"6afd92ab3ab747f3f203c129","slug":"video-bilaspur-nss-volunteers-took-out-anti-chitta-awareness-rally-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: एनएसएस स्वयंसेवियों ने निकाली एंटी-चिट्टा जागरूकता रैली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चांदपुर में आयोजित सात दिवसीय आवासीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर के छठे दिन स्वयंसेवी विद्यार्थियों ने एंटी-चिट्टा जागरूकता रैली निकालकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। रैली को विद्यालय की प्रधानाचार्या प्रिया पोसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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