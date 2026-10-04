गन्नौर में महज 2 मिनट 27 सेकेंड में लाखों की चोरी, शटर उखाड़कर मोबाइल दुकान में घुसे चार चोर

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सोनीपत/गन्नौर। जीटी रोड स्थित मोबाइल दुकान में चोरों ने ऐसी तेजी से वारदात को अंजाम दिया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार चार युवक रात 1 बजकर 55 मिनट 56 सेकेंड पर टेंपो से दुकान के बाहर पहुंचे। शटर उखाड़कर अंदर घुसे और महज कुछ ही मिनट में लाखों रुपये के मोबाइल फोन व 25 हजार रुपये की नकदी समेटकर भाग गए। आरोपी रात 1 बजकर 58 मिनट 23 सेकेंड पर दुकान से निकलते हुए कैमरे में कैद हुए। यानी पूरी वारदात करीब ढाई मिनट में अंजाम दी गई। दुकानदार मोनू ने बताया कि वह शनिवार देर रात दुकान बंद कर घर चके गए थे। सुबह करीब पांच बजे चौकीदार ने फोन कर दुकान का शटर उखड़ा होने की सूचना दी। इसके बाद उसने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाली। सीसीटीवी फुटेज में चार युवक टेंपो से दुकान के बाहर तक आते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आरोपियों ने दुकान का शटर उखाड़ा और अंदर दाखिल हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने मोबाइल फोन और अन्य सामान समेटना शुरू कर दिया। सामान लेकर आरोपी टेंपो तक पहुंचे और वहां से भाग हो गए। सीसीटीवी में दर्ज समय के मुताबिक 1:55:56 बजे दुकान में प्रवेश करने के बाद 1:58:23 बजे आरोपी मौके से निकल गए। इतनी कम अवधि में चोरी की वारदात को अंजाम देने से पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने पहले से दुकान की रेकी की हुई थी। फुटेज से टेंपो और आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस बड़ी थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है। फुटेज के आधार पर टेंपो नंबर की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों के आने और जाने का रास्ता पता चल सके। दुकानदार के अनुसार चोर लाखों रुपये के मोबाइल फोन और 25 हजार रुपये की नकदी ले गए हैं। पुलिस ने चोरी हुए सामान की जानकारी भी जुटाई है। टेंपो की पहचान होने के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास करेगी।

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