फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   160 people donated blood at a blood donation camp in Bawal.

Sonipat News: धारूहेड़ा में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने चलाया सर्च अभियान

Sun, 04 Oct 2026 06:02 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 06:02 PM IST
विज्ञापन
160 people donated blood at a blood donation camp in Bawal.
धारूहेड़ा में नशे के खिलाफ चलाए गए सर्च अभियान के दौरान संदिग्ध ठिकानों की जांच करती पुलिस टीम।
फोटो: 5, 2, 3
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
धारूहेड़ा। नशा तस्करी पर अंकुश लगाने और जिले को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से रेवाड़ी पुलिस ने रविवार अलसुबह को धारूहेड़ा क्षेत्र में विशेष सर्च एवं चेकिंग अभियान चलाया। एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर सीआईए धारूहेड़ा, थाना धारूहेड़ा पुलिस और डॉग स्क्वॉड की टीमों ने संयुक्त रूप से संवेदनशील व सार्वजनिक स्थानों पर जांच की।
पुलिस टीमों ने टाउन पार्क के पास, नंदरामपुर बास रोड सहित अन्य स्थानों पर संदिग्ध मकानों, ठिकानों और सार्वजनिक जगहों को खंगाला। संभावित नशीले पदार्थों की तलाश में प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स की मदद भी ली गई। अभियान के दौरान थाना धारूहेड़ा प्रभारी निरीक्षक फूल कुमार, सीआईए धारूहेड़ा प्रभारी निरीक्षक योगेश हुड्डा समेत पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
विज्ञापन

नशा तस्करों को नहीं बख्शेंगे : एसपी
एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य रेवाड़ी जिले को नशामुक्त बनाना और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस की टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय हैं और नशे के खिलाफ इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की
पुलिस ने आमजन से अपील की कि आसपास कोई व्यक्ति नशे की बिक्री, तस्करी या अन्य अवैध गतिविधियों में संलिप्त है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। इसके लिए डायल-112 या मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 पर सूचना दी जा सकती है। पुलिस के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

धारूहेड़ा में नशे के खिलाफ चलाए गए सर्च अभियान के दौरान संदिग्ध ठिकानों की जांच करती पुलिस टीम।

धारूहेड़ा में नशे के खिलाफ चलाए गए सर्च अभियान के दौरान संदिग्ध ठिकानों की जांच करती पुलिस टीम।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed