फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Sonipat: BJP Mahila Morcha burns Rahul Gandhi's effigy, raises the issue of respect for women.

सोनीपत: भाजपा महिला मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूंका, नारी सम्मान का मुद्दा उठाया

Tue, 13 Oct 2026 10:53 PM IST
सुधीर शर्मा
Sudhir Sharma सुधीर शर्मा
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:53 PM IST
Sonipat: BJP Mahila Morcha burns Rahul Gandhi's effigy, raises the issue of respect for women.
सोनीपत। महिलाओं के सम्मान और गरिमा से जुड़े मुद्दों को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बीसवां मील चौक पर प्रदर्शन किया। जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष मोनिका दहिया के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस नेतृत्व से महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की गई। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि महिलाओं की गरिमा से जुड़े मामलों में राजनीति के बजाय निष्पक्षता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी भी गंभीर मामले में निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की मांग सभी की जिम्मेदारी है। महिलाओं का सम्मान किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मणिपुर से जुड़े कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकॉइजम के मामले को लेकर भी विरोध जताया। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से इस विषय पर अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दूसरों से सवाल करने वाले राजनीतिक दलों को भी अपने से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों पर खरा उतरना चाहिए। इस दौरान हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन मोहनलाल बड़ौली, मेयर राजीव जैन, देवेंद्र कौशिक, जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज, नीरज कुमार, जिला मीडिया प्रभारी दिनेश अत्री, सोनिया मोर, बबीता दहिया, किरण बाला, सीमा ग्रोवर भी शामिल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

गोरखपुर: रास्ता बंद होने से चटोरी गली का कारोबार 60% तक घटा

Chatori Gali Traders to Shut Shops on Wednesday Over Blocked Access and Business Losses
Gorakhpur
13 Oct 2026

त्योहारों पर खाद्य विभाग अलर्ट: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दुकान पर छापा, कुट्टू के आटे के लिए सैंपल

Food Department on alert in Faridabad over suspected adulteration Kuttu flour samples collected
Faridabad
13 Oct 2026

अयोध्या : अलग-अलग दुर्घटनाओं में दो युवक और महिला की गई जान, परिवारों में मचा कोहराम

अयोध्या : अलग-अलग दुर्घटनाओं में दो युवक और महिला की गई जान, परिवारों में मचा कोहराम
Ayodhya
13 Oct 2026

VIDE: टोल बचाने के लिए सीर गोवर्धनपुर से डंपर ले जाने का आरोप, प्रदर्शन

VIDE: Allegation of driving a dumper from Seer Govardhanpur to avoid toll; protest held
Varanasi
13 Oct 2026

बंगाणा: हटली स्कूल में विद्यार्थियों को तनावमुक्त रहने के दिए टिप्स, मनोचिकित्सक डॉ. शीतल वर्मा ने किया जागरूक

Students at Hatli School given tips on staying stress-free; Psychiatrist Dr. Sheetal Verma raises awareness.
Una
13 Oct 2026
विज्ञापन

VIDEO: मुख्यमंत्री की सभा के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में तैयारियां

VIDEO: Preparations underway at Sampurnanand Sanskrit University for the Chief Minister's meeting
Varanasi
13 Oct 2026

कुंवर नगर-बाबा कॉलोनी के लोगों ने सड़क के लिए किया प्रदर्शन

कुंवर नगर-बाबा कॉलोनी के लोगों ने सड़क के लिए किया प्रदर्शन
Aligarh
13 Oct 2026
विज्ञापन

एमएमआईएस के कूडो खिलाड़ियों ने जीता ओवरऑल खिताब

MMIS Kudo players won the overall title.
Ambala
13 Oct 2026

VIDEO: सड़क किनारे लकड़ी के बोटे रखे, हादसे का खतरा, अतिक्रमण से लग रहा जाम, स्कूली बच्चों को आने-जाने में परेशानी

VIDEO: सड़क किनारे लकड़ी के बोटे रखे, हादसे का खतरा, अतिक्रमण से लग रहा जाम, स्कूली बच्चों को आने-जाने में परेशानी
Ayodhya
13 Oct 2026

रतिया : चार हजार रुपये की रिश्व लेते हुए रजिस्ट्री क्लर्क गिरफ्तार

Ratia: Registry clerk arrested while accepting a bribe of ₹4,000.
Fatehabad
13 Oct 2026

अयोध्या: महिला सशक्तिकरण के लिए निकला पैदल मार्च

अयोध्या: महिला सशक्तिकरण के लिए निकला पैदल मार्च
Ayodhya
13 Oct 2026

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने थुनाग और जंजैहली मंडलों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक

Jairam Thakur said: CM Sukhu should not waste time on Rahul Gandhi but focus on Himachal's development
Mandi
13 Oct 2026

बहराइच: रुपईडीहा डिपो से शिमला और चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू, यात्रियों में खुशी की लहर

बहराइच: रुपईडीहा डिपो से शिमला और चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू, यात्रियों में खुशी की लहर
Bahraich
13 Oct 2026

अयोध्या: एटक के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कामरेड जमुना सिंह को दी श्रद्धांजलि

अयोध्या: एटक के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कामरेड जमुना सिंह को दी श्रद्धांजलि
Ayodhya
13 Oct 2026

कुल्लू: आपदा से निपटने के लिए युवाओं ने सीखी प्रभावी तकनीक

Kullu: Youth learn effective techniques to tackle disasters.
Kullu
13 Oct 2026

कपूरथला: पीटीयू के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस

Chief Minister Bhagwant Singh Mann and Education Minister Harjot Singh Bains attended PTU's 14th convocation ceremony.
Chandigarh-Punjab
13 Oct 2026

जीरा में नशे के खिलाफ अकाली दल वारिस पंजाब ने निकाला रोड शो मार्च

'Waris Punjab De' (Akali Dal) held a roadshow march against drug abuse in Zira.
Chandigarh-Punjab
13 Oct 2026

नई अनाज मंडी भिवानी में एसडीएम ने जांची फसल खरीद की व्यवस्था

SDM inspected crop procurement arrangements at the new grain market in Bhiwani.
Bhiwani
13 Oct 2026

पठानकोट के मुरीद हुए स्लोवाकिया के पूर्व प्रधानमंत्री एडुआर्ड हैंगर, लोगों ने किया स्वागत

Former Slovak Prime Minister Eduard Heger charmed by Pathankot
Chandigarh-Punjab
13 Oct 2026

जालंधर में सो रहे चौकीदार को जगाकर लूटा: नकदी नहीं मिली तो सिर पर डंडा मारा, मोबाइल छीनकर फरार हुए बदमाश

Watchman robbed in Jalandhar
Jalandhar
13 Oct 2026

रामपुर: 18 अक्तूबर को सराहन में होगा दिवंगत वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण

Rampur: Statue of the late Virbhadra Singh to be unveiled in Sarahan on October 18.
Rampur Bushahar
13 Oct 2026

पीआर धान की खरीद को लेकर किसानों का हंगामा, हैफेड अधिकारी खरीद करने गए तो मिलर ने रिजेक्ट की ढेरियां

Farmers create an uproar over PR paddy procurement; a miller rejected the stock piles when HAFED officials arrived to procure the grain.
Sonipat
13 Oct 2026

किसानों की फसल खरीद और भुगतान में देरी पर जजपा का प्रदर्शन

JJP protests over delays in crop procurement and payments to farmers.
Bhiwani
13 Oct 2026

शिमला में दिनभर खिली धूप, शाम होते ही छाए बादल

shimla weather sunny day cloudy evening
Shimla
13 Oct 2026

बस्ती: जिला और महिला अस्पताल में मरीजों की भीड़

crowd of patients at basti district and womens hospitals
Basti
13 Oct 2026

कानपुर के पोखरपुर में अधूरा विकास, आधी सड़क पर इंटरलॉकिंग कर छोड़ा काम

Incomplete Development in Kanpurs Pokharpur Interlocking Work Left Half Finished
Kanpur
13 Oct 2026

कानपुर कैंट के झाड़ी बाबा पड़ाव पुल पर लगा भीषण जाम, घंटों फंसे रहे वाहन चालक

Severe Traffic Jam at Kanpur Cantt Jhari Baba Padav Bridge Motorists Stuck for Hours
Kanpur
13 Oct 2026

कानपुर छावनी परिषद के अतिक्रमण अभियान के बाद सड़क पर बिखरा मिला सामान

Goods found scattered on road following Kanpur Cantonment Board anti encroachment drive
Kanpur
13 Oct 2026

शाहजहांपुर: पुवायां में पुलिस के साथ छात्राओं ने चलाया यातायात जागरूकता अभियान

students conducted a traffic awareness campaign with the police in Puwayan
Shahjahanpur
13 Oct 2026

संतकबीरनगर: ग्राम प्रहरियों को साइबर अपराधों से बचाव और डिजिटल सुरक्षा की दी जानकारी

Sant Kabir Nagar Police Educates Village Watchmen on Cybercrime Prevention
Sant Kabir Nagar
13 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed