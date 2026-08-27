Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Sonipat News
›
Sonipat: Athletes should avoid doping and focus on preparations for the 2036 Olympics; PM conveys message during 'Khelo India Samvad'.
{"_id":"6a9029a25217b472a509ca64","slug":"video-sonipat-athletes-should-avoid-doping-and-focus-on-preparations-for-the-2036-olympics-pm-conveys-message-during-khelo-india-samvad-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोनीपत: डोपिंग से बचकर 2036 ओलंपिक की तैयारियों पर ध्यान दें खिलाड़ी, पीएम ने खेलो इंडिया संवाद में दिया संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सोनीपत: डोपिंग से बचकर 2036 ओलंपिक की तैयारियों पर ध्यान दें खिलाड़ी, पीएम ने खेलो इंडिया संवाद में दिया संदेश
सोनीपत। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई में वीरवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘खेलो इंडिया संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जेन-जी खिलाड़ियों व युवा खेल प्रतिभाओं से डोपिंग से बचने व वर्ष 2036 के ओलंपिक की तैयारियों पर ध्यान देने की अपील की। साथ ही भारत के खेल भविष्य व वैश्विक खेल महाशक्ति बनने की दिशा में तैयारियों पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। भारत को अधिक से अधिक खेल विधाओं में अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। उन्होंने ओलंपिक की विभिन्न स्पर्धाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कई ऐसे खेल हैं, जिनमें भारत की भागीदारी अभी सीमित है। उन्होंने कहा, “जिस खेल में हम भाग ही नहीं लेते, उसमें पदक की उम्मीद भी नहीं की जा सकती।” उन्होंने कहा कि भविष्य में कम भागीदारी वाले खेलों के खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने वर्ष 2036 में भारत में ओलंपिक आयोजित होने की संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू की जा चुकी हैं। उन्होंने युवा खिलाड़ियों से देश के खेल भविष्य को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। संवाद के दौरान पीएम ने डोपिंग के खतरों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने खिलाड़ियों को डोपिंग से होने वाले व्यक्तिगत और खेल कॅरिअर से जुड़े नुकसान के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छ एवं नैतिक खेल भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
कार्यक्रम में पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, एशियन चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता एवं अर्जुन अवार्डी सरिता मोर व राई विधानसभा के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रतिनिधि शिव कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनके सवालों के जवाब दिए और खेल कॅरिअर को लेकर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्ति की शपथ भी ली। कुलपति अशोक कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों के साथ यह संवाद युवा खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणादायी है तथा इससे उन्हें देश के खेल भविष्य में अपनी भूमिका को लेकर नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।