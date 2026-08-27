Sonipat News: बीडीपीओ कार्यालय में निर्माण को लेकर थमाया नोटिस

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नगर पालिका द्वारा निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण के दौरान बीडीपीओ कार्यालय परिसर में भवन निर्माण कार्य चलता पाया गया। इसके बाद नगर पालिका ने संबंधित पक्ष को यह नोटिस जारी किया। नोटिस में पूछा गया है कि क्या मौके पर किया जा रहा निर्माण नगर पालिका से स्वीकृत है। यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप है या नहीं।गांव गुमड़ के सहदेव सिंह ने 25 अगस्त को एक शिकायत भेजी थी। यह शिकायत नगर पालिका गन्नौर, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को भेजी गई थी। उन्होंने बीडीपीओ कार्यालय परिसर में बिना वैधानिक स्वीकृति निर्माण का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता ने निर्माण कार्य रुकवाने और परिसर को सील करने की मांग की थी। इस शिकायत के आधार पर नगर पालिका ने जांच की और फिर यह नोटिस जारी किया।