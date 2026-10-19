{"_id":"6ad61ec9af84456bd60aa34f","slug":"video-havan-held-at-rohtak-bar-on-durgashtami-mahanavmi-advocates-prayed-for-prosperity-and-well-being-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक बार में दुर्गाष्टमी-महानवमी पर हवन, अधिवक्ताओं ने की सुख-समृद्धि की कामना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोहतक। जिला बार एसोसिएशन रोहतक में दुर्गा अष्टमी व महा नवमी पर हवन व प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। सोमवार सुबह 10:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन शुरू हुआ, अधिवक्ताओं ने आहुतियां देकर सुख-शांति की कामना की। प्रधान हरि स्वरूप हुड्डा ने कहा कि राम का जीवन सत्य, मर्यादा व न्याय की प्रेरणा देता है, ऐसे आयोजन भाईचारे को मजबूत करते हैं। इस मौके पर उपप्रधान मनीष कौशिक, किरण श्योराण, महासचिव करण सिंह नारंग, सहसचिव प्रियंका, पूर्व प्रधान लोकेंद्र फोगाट, अरविंद श्योराण सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।

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