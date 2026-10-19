Rohtak News: कैंटर की टक्कर से यूपी के चाचा-भतीजे की मौत, दो दिन बाद पक्का होना था चाचा का रिश्ता

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यूपी के हाथरस जिले के गांव रतिभानपुर निवासी विकास ने बताया कि उनके भाई अरविंद और चाचा संदीप सोनीपत की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करते थे। शनिवार को वे चरखी-दादरी से रोड़ी भरकर गाजियाबाद जा रहे थे। रास्ते में सांपला के पास हाईवे पर स्थित चौधरी ग्रीन ढाबा के सामने उन्होंने ट्रक रोक दिया। ढाबे पर खाना खाने के बाद वे ट्रक के टायरों में फंसी रोड़ी निकालने लगे। अचानक ओवरटेक करके आ रहे कैंटर ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर में अरविंद और संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद चालक मौके से फरार हो गया।मृतक संदीप के भाई ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि वह तीन भाई हैं। संदीप उनसे बड़े थे। दो दिन बाद लड़की पक्ष के लोग रिश्ता पक्का करने आने वाले थे। इसको लेकर घर में तैयारियां चल रही थीं। भतीजे अरविंद की पहले ही शादी हो चुकी है। उनकी दो बेटियां हैं।कैंटर चालक के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग करने की एफआईआर दर्ज की है। नंबर तलाश करने के लिए टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। अभी कोई सुराग नहीं लग सका है। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं।विनोद कुमार, जांच अधिकारी, थाना सांपला