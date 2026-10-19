Rohtak News: कैंटर की टक्कर से यूपी के चाचा-भतीजे की मौत, दो दिन बाद पक्का होना था चाचा का रिश्ता
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:06 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:06 AM IST
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रोहतक। मेरठ-लोहारू नेशनल हाईवे पर शनिवार रात सांपला के पास कैंटर की टक्कर से चाचा-भतीजे की मौत हो गई। मृतकों की पहचान यूपी के हाथरस जिले के गांव रतिभानपुर निवासी भतीजा अरविंद (29) और चाचा संदीप (28) के रूप में हुई है। अरविंद दो बेटियों के पिता थे। संदीप का दो दिन बाद रिश्ता पक्का होना था। इसके लिए घर में तैयारियां चल रही थीं। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। सांपला थाना पुलिस ने मृतक अरविंद के भाई के बयान पर अज्ञात चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
यूपी के हाथरस जिले के गांव रतिभानपुर निवासी विकास ने बताया कि उनके भाई अरविंद और चाचा संदीप सोनीपत की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करते थे। शनिवार को वे चरखी-दादरी से रोड़ी भरकर गाजियाबाद जा रहे थे। रास्ते में सांपला के पास हाईवे पर स्थित चौधरी ग्रीन ढाबा के सामने उन्होंने ट्रक रोक दिया। ढाबे पर खाना खाने के बाद वे ट्रक के टायरों में फंसी रोड़ी निकालने लगे। अचानक ओवरटेक करके आ रहे कैंटर ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर में अरविंद और संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद चालक मौके से फरार हो गया।
संदीप के घर रिश्ता पक्का होने की चल रही थीं तैयारियां
मृतक संदीप के भाई ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि वह तीन भाई हैं। संदीप उनसे बड़े थे। दो दिन बाद लड़की पक्ष के लोग रिश्ता पक्का करने आने वाले थे। इसको लेकर घर में तैयारियां चल रही थीं। भतीजे अरविंद की पहले ही शादी हो चुकी है। उनकी दो बेटियां हैं।
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कैंटर चालक के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग करने की एफआईआर दर्ज की है। नंबर तलाश करने के लिए टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। अभी कोई सुराग नहीं लग सका है। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं।
विनोद कुमार, जांच अधिकारी, थाना सांपला
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यूपी के हाथरस जिले के गांव रतिभानपुर निवासी विकास ने बताया कि उनके भाई अरविंद और चाचा संदीप सोनीपत की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करते थे। शनिवार को वे चरखी-दादरी से रोड़ी भरकर गाजियाबाद जा रहे थे। रास्ते में सांपला के पास हाईवे पर स्थित चौधरी ग्रीन ढाबा के सामने उन्होंने ट्रक रोक दिया। ढाबे पर खाना खाने के बाद वे ट्रक के टायरों में फंसी रोड़ी निकालने लगे। अचानक ओवरटेक करके आ रहे कैंटर ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर में अरविंद और संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद चालक मौके से फरार हो गया।
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संदीप के घर रिश्ता पक्का होने की चल रही थीं तैयारियां
मृतक संदीप के भाई ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि वह तीन भाई हैं। संदीप उनसे बड़े थे। दो दिन बाद लड़की पक्ष के लोग रिश्ता पक्का करने आने वाले थे। इसको लेकर घर में तैयारियां चल रही थीं। भतीजे अरविंद की पहले ही शादी हो चुकी है। उनकी दो बेटियां हैं।
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कैंटर चालक के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग करने की एफआईआर दर्ज की है। नंबर तलाश करने के लिए टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। अभी कोई सुराग नहीं लग सका है। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं।
विनोद कुमार, जांच अधिकारी, थाना सांपला