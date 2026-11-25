{"_id":"6b06d47d1d37e547d901ee8b","slug":"video-basketball-tournament-organized-in-lakhanmajra-in-memory-of-hardik-rathi-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"लाखनमाजरा में हार्दिक राठी की याद में बॉस्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोहतक। लाखनमाजरा में राष्ट्रीय स्तरीय बॉस्केटबॉल प्रतियोगिता का पहले दिन कई मुकाबले खेले गए। तीन दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन दिवंगत बॉस्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की याद में कराया जा रहा है। बुधवार को यहां लाखनमाजरा की टीम का मैच राजस्थान के साथ हुआ। सोनीपत और सर्वीसेज की टीम का मैच खेला गया। प्रतियोगिता में अधिकांश टीमें अंडर-14 की हैं। इनके अतिरिक्त एमडीयू, सेना और सीआईएसएफ की टीम भी है। मुकाबले शाम को 7:30 बजे तक जारी रहेंगे।

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