विज्ञापन

सीरोहतक। किलोई में आयोजित तीन दिवसीय डॉ. रामधन मेमोरियल खेल प्रतियोगिता के अंतिम दिन बास्केटबॉल व कबड्डी के कई रोमांचक मुकाबले खेले गए। बास्केटबॉल के फाइनल में सर्विसेज की टीम ने सीआईएसएफ को हराया। पहला सेमिफाइनल गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय और सर्विसेज के बीच खेला गया। दूसरा सीआईएसएफ और राजस्थान की टीम के बीच हुआ। कबड्डी में सेना (लाल) ने ट्रॉफी जीती। उत्तर रेलवे उपविजेता रही। सेना (हरा) और लाखनमाजरा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्टस प्रमोशन क्लब किलोई की ओर से किया गया। टूर्नामेंट में प्रदेश भर से खिलाड़ी भाग लेने पहुंचे। खेलों का संचालन बास्केटबॉल कोच अमित, नवीन और कबड्डी कोच जसमेर व रणवीर की ओर से किया गया। संवाद