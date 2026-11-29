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आलू, फूलगोभी, गाजर, मटर और किन्नू जैसी रबी फसलों का पोर्टल पर पंजीकरण हो रहा है। पंजीकरण के बाद किसानों को संबंधित फसल क्षेत्र का भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है। विज्ञापन

इसके लिए निर्धारित प्रोफार्मा भरकर बागवानी विभाग के ब्लॉक या जिला कार्यालय में जमा कराना होगा। भौतिक सत्यापन के वास्ते आवेदन का प्रारूप बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आलू, फूलगोभी, गाजर, मटर और किन्नू जैसी रबी फसलों का पोर्टल पर पंजीकरण हो रहा है। पंजीकरण के बाद किसानों को संबंधित फसल क्षेत्र का भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है।इसके लिए निर्धारित प्रोफार्मा भरकर बागवानी विभाग के ब्लॉक या जिला कार्यालय में जमा कराना होगा। भौतिक सत्यापन के वास्ते आवेदन का प्रारूप बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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रोहतक। भावांतर भरपाई योजना का लाभ पाने के लिए रबी फसलों का मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना चाहिए। उपायुक्त सतबीर सिंह ने बताया कि फसल क्षेत्र का भौतिक सत्यापन भी कराना अनिवार्य है। राज्य सरकार बागवानी फसलों के उचित मूल्य की सुरक्षा के लिए यह योजना चला रही है।