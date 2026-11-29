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रोहतक। बोहर गांव में पांचवी शांति देवी मेमोरियल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में हॉकी की चार टीमों ने भाग लिया। इनमें हिसार सोनीपत रोहतक और झज्जर की टीम में शामिल थीं। सभी टीम में महिला खिलाड़ियों की थी। आयोजन के दौरान महंत बालक नाथ बताओ मुख्य अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम में भाजपा नेता सतीश नांदल भी मौजूद रहे।

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