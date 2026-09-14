फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Panipat News ›   Preparations for paddy procurement in Panipat complete; buying to begin as soon as the crop ripens: Rana

पानीपत में धान खरीद की तैयारियां पूरी, फसल पकते ही खरीद शुरू : राणा

Mon, 14 Sep 2026 09:14 PM IST
सुनील कुमार
Sunil Kumar सुनील कुमार
Updated Mon, 14 Sep 2026 09:14 PM IST
Preparations for paddy procurement in Panipat complete; buying to begin as soon as the crop ripens: Rana
पानीपत। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश में धान खरीद की तैयारियों को पूरा कर लिया है। मंडी में आते ही फसल की खरीद शुरू की जाएगी। किसानों का एक-एक दाना खरीसा जाएगा। उन्होंने ये बात सोमवार को भाजपा के सेक्टर-13-17 स्थित कार्यालय श्याम कमल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि किसान अपनी धान की फसल को अच्छी तरह से सुखाकर लाएं। उनको मंडी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो पाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश में 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। मंडियों में आवक निर्धारित लक्ष्य से अधिक होती है तो सरकार पूरा धान खरीद करेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद रही है। बाजार के उतार-चढ़ाव से किसानों को सुरक्षा देने के लिए भावांतर भरपाई योजना को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी का पूरा स्टॉक है। सरकार बाजार में चीनी के दामों में वृद्धि पर नजर रखे हुए है। आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

नारनौल: समाधान शिविर में उपायुक्त अनुपमा अंजली ने सुनी लोगों की शिकायतें, कहा- जनता की परेशानी का समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता

Narnaul Deputy Commissioner Anupama Anjali heard people's grievances at a grievance redressal camp.
Mahendragarh/Narnaul
14 Sep 2026

कानपुर: बिना संकेतक-लाइट 40 से 80 हुई गति सीमा, बैराज हाईवे पर स्पीड लिमिट बढ़ाने पर बवाल

Kanpur Speed limit raised from 40 to 80 km/h without traffic signals uproar over hike on Barrage Highway
Kanpur
14 Sep 2026

कानपुर: ख्योरा कटरी में बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा, बनियापुरवा मेडिकल कैंप में उमड़े मरीज

Kanpur Risk of disease follows floods in Khyora Katri patients flock to Baniyapurwa medical camp
Kanpur
14 Sep 2026

VIDEO: टायर प्लांटों के जहरीले धुएं के खिलाफ सड़कों पर उतरे ग्रामीण

Villagers take to the streets against toxic fumes from tyre plants.
Mathura
14 Sep 2026

VIDEO: मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र में चोरी, खिड़की तोड़कर घुसे चोर; लैपटाॅप समेत ले गए ये सामान

Theft at Divisional Psychology Centre in agra
Agra
14 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: रास्ते में घेरकर की मारपीट, वाहन में तोड़फोड़ का आरोप; एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

FIR against four accused in assault case in mathura
Mathura
14 Sep 2026

VIDEO: बहू के परिवारवालों ने की मारपीट, ससुर ने दर्ज कराई एफआईआर

Father in law lodges FIR against daughter in law family members in assault case
Agra
14 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: मथुरा में सराफा बाजार में करोड़ों की चोरी से मचा हड़कंप

Theft worth crores in the bullion market sparks panic.
Mathura
14 Sep 2026

Video: गोमती पुस्तक मेले में युवाओं को किताबों की विविधता पसंद, व्यवस्था पर उठे सवाल

Video: गोमती पुस्तक मेले में युवाओं को किताबों की विविधता पसंद, व्यवस्था पर उठे सवाल
Lucknow
14 Sep 2026

भिवानी: 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक भाजपा चलाएगी सेवा संकल्प अभियान, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से करेंगे जनसेवा

Bhiwani BJP will run the Seva Sankalp Abhiyan from September 17 to October 17; party office-bearers and workers will engage in public service with the support of social organizations.
Bhiwani
14 Sep 2026

अंक तालिका में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर एनएसयूआई के चार छात्र नेता विज्ञान भवन की छत पर चढ़े

Chamoli:Four NSUI student leaders climbed onto the roof of Vigyan Bhawan to protest against discrepancies in the marksheet
Chamoli
14 Sep 2026

बदरीनाथ धाम में वराह जयंती पर धार्मिक अनुष्ठान, रावल ने किया वराह शिला का पूजन

Chamoli:Religious rituals held at Badrinath Dham on Varaha Jayanti; Rawal performed the worship of Varaha Shila
Chamoli
14 Sep 2026

कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विधि-विधान से स्थापित की गई भगवान गणेश की मूर्ति

Haridwar:An idol of Lord Ganesha was installed with due rituals at the Daksheshwar Mahadev Temple in Kankhal
Haridwar
14 Sep 2026

लालड़ू में भाकियू लक्खोवाल ने बिजली कटौती के विरोध में एक्सईएन दफ्तर में किया विरोध

BKU Lakhowal staged a protest at the XEN's office in Lalru against power cuts.
Mohali
14 Sep 2026

हांसी: व्यापार मंडल प्रधान प्रवीण तायल को कोर्ट में किया पेश, शिकायतकर्ता आयुष गर्ग बोले- सात-आठ साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे थे पिता, उनकी मृत्यु के बाद अब कार्रवाई से मिली उम्मीद

Hansi: Trade Association President Praveen Tayal produced in court; complainant Ayush Garg says the legal action has brought hope following his father's death.
Hisar
14 Sep 2026

श्रीनगर में श्री कूर्म महापुराण दिव्य कथा का शुभारंभ, कलश यात्रा में उमड़े श्रद्धालु

Pauri:Inauguration of the divine Shri Kurma Mahapuran Katha in Srinagar; devotees turn out in large numbers for the Kalash Yatra
Pauri
14 Sep 2026

रायबरेली में छत के रास्ते घर में घुसे चोर, रिटायर्ड फौजी की बेटी-बहुओं के 40 लाख के जेवर उड़ाए

रायबरेली में छत के रास्ते घर में घुसे चोर, रिटायर्ड फौजी की बेटी-बहुओं के 40 लाख के जेवर उड़ाए
Raebareli
14 Sep 2026

चंबा के चौगान में डोडा-भद्रवाह के शिव भक्तों का डेरा, भजनों और वाद्य यंत्रों से गूंजा शहर

chamba chaugan doda bhadarwah shiv devotees shiv bhajan
Chamba
14 Sep 2026

शाकंभरी में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदियों का जलस्तर बढ़ा; श्रद्धालुओं को भूरादेव पर रोका

Heavy Rain Triggers Flood-Like Situation in Shakumbhari, Devotees Stopped as Rivers Swell
Saharanpur
14 Sep 2026

गणपति धाम खाटू श्याम मंदिर में गणेश चतुर्थी की धूम, श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से किया पूजन

Ganesh Chaturthi Celebrated at Ganpati Dham Khatu Shyam Temple in Muzaffarnagar
Muzaffarnagar
14 Sep 2026

गांधी बाग में 17वीं मास्टर वैभव टी-20 चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांच, मुजफ्फरनगर और आगरा के बीच मुकाबला

Exciting Clash Between Muzaffarnagar and Agra in Master Vaibhav T20 Champions Trophy
Meerut
14 Sep 2026

ढोलकी मोहल्ला सदर में सप्तम पर्युषण पर्व का आयोजन, कल्पसूत्र पूजन में शामिल हुए श्रद्धालु

Seventh Paryushan Parv Celebrated at Jain Shwetambar Sangh in Meerut
Meerut
14 Sep 2026

थापर नगर में गणेश उत्सव की धूम, आरती और जयकारों के बीच घर ले गए गणपति बप्पा

Ganesh Utsav Celebrations Begin in Meerut’s Thapar Nagar with Devotees Welcoming Lord Ganesha
Meerut
14 Sep 2026

चंबा के कियानी स्कूल में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, 35 स्कूलों के 350 खिलाड़ी ले रहे भाग

chamba kiani school under 19 sports competition 350 players
Chamba
14 Sep 2026

मंडी: विद्युत बोर्ड पेंशनरों को अब भी एरियर और डीए का इंतजार

electricity board pensioners demand pending arrears da sundernagar
Mandi
14 Sep 2026

भिवानी: महाराजा नीमपाल राजकीय कॉलेज में छात्रों की हौसला अफजाई करने पहुंचे सासंद चौ. धर्मबीर सिंह, कहा- दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में, ये युवा ही देश का भविष्य

Bhiwani: MP Chaudhary Dharambir Singh visited Maharaja Neempal Government College to encourage the students; he remarked that India has the largest youth population in the world and that these young people are the future of the country.
Bhiwani
14 Sep 2026

धर्मशाला में गणेश चतुर्थी पर निकली भव्य शोभायात्रा

dharamshala ganesh chaturthi grand procession geeta bhawan
Dharamshala
14 Sep 2026

बिलासपुर: पोषण माह कार्यक्रम में लखनपुर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे उपायुक्त राहुल कुमार, गर्भवती महिला की करवाई गोद भराई

bilaspur poshan maah dc rahul kumar lakhanpur anganwadi inspection
Bilaspur
14 Sep 2026

गैंगवॉर में एक और हत्या: दिल्ली में दिनदहाड़े जिम ट्रेनर का मर्डर, आया नगर में विजय को गोलियों से भूना

Gym trainer murdered in Delhi's Aya Nagar
Delhi
14 Sep 2026

असी गंगा घाटी के दस गांवों ने शुरू किया गणेश उत्सव

Ten villages in the Asi Ganga Valley have started the Ganesh Utsav Uttarkashi News
Uttarkashi
14 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed