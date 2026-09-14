हरियाणा: यूपी से हथियार लेकर पानीपत में सप्लाई करने आया था तस्कर, पुलिस ने दबोचा; भारी मात्रा में हथियार बरामद

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पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सामने आया कि तस्कर उत्तर प्रदेश के शामली से हथियार लेकर पानीपत आया था। यहां इन हथियारों को बेचने की तैयारी थी। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया और हथियारों की खेप बरामद कर ली।बरामद हथियारों और कारतूसों की संख्या को देखते हुए पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि तस्कर पानीपत में किन लोगों को हथियार सप्लाई करने वाला था। साथ ही शामली से हथियारों की खेप कहां से हासिल की गई और इस नेटवर्क में उसके साथ कौन-कौन लोग जुड़े हैं, इसकी भी जांच की जा रही है।पुलिस तस्कर से पूछताछ कर हथियार तस्करी के पूरे नेटवर्क तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मामले में बरामद हथियारों की जांच और आरोपित से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।