Panipat News: भगवान श्रीकृष्ण के भजनों पर झूमे श्रद्धालु

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सुधांशु महाराज ने कहा कि इन्सान को जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। भय को कभी अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हुए साहस व सकारात्मकता के साथ हर चुनौती का सामना करें। मंच संचालन भीम डुडेजा ने किया। मंडल के महामंत्री गिरीश अरोड़ा ने प्रधान डॉ. जगजीत आहूजा और उनकी टीम के सेवा कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉ. आहूजा के कुशल मार्गदर्शन में सभी सेवादार एकजुट होकर सामाजिक व आध्यात्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं को आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। इस मौके पर हरियाणा प्रभारी आरएन रावल, यशपाल चौधरी, इंदर चुघ, गिरीश अरोड़ा, भीम डुडेजा, गणेश ठाकुर, भोला, रमेश ढींगड़ा, पिंकू, जगदीश खुराना, सालिग्राम, सरोज रावल, कांता छाबड़ा, रानी गुलाब और वीना चुघ मौजूद रही। ब्यूरो

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पानीपत। विश्व जागृति मिशन मंडल पानीपत की ओर से रविवार को श्री सोमनाथ धाम आश्रम निमरी में नियमित सत्संग एवं छठी उत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहरभर से श्रद्धालुओं ने परिवार सहित पहुंचकर आध्यात्मिक वातावरण का आनंद उठाया। सत्संग की शुरुआत गायिका कांता छाबड़ा के मधुर भजनों से हुई। इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण के भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। इसके बाद एलइडी स्क्रीन के माध्यम से सुधांशु महाराज का संदेश श्रद्धालुओं को सुनाया गया।