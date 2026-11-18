{"_id":"6afd741c51427eee130c3325","slug":"video-in-panipat-suraj-was-murdered-by-his-friends-following-a-dispute-over-a-transaction-of-50000-rupees-the-seventh-accused-who-had-been-absconding-for-four-months-has-been-arrested-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"पानीपत में 50 हजार रुपये के लेन-देन के विवाद में दोस्तों ने मिलकर की थी सूरज की हत्या, 4 महीने से फरार सातवां आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

50 हजार रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में दोस्तों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस मामले में पिछले चार महीने से फरार चल रहे सातवें आरोपी को पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को पानीपत की बीवर्स कॉलोनी से काबू किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रंजीत कुमार पुत्र सुरेंद्र यादव निवासी गांव पड़रावा, पोस्ट भीमपुर मझियावा, थाना कोच, जिला गया (बिहार) के रूप में हुई है। आरोपी फिलहाल पानीपत की बीवर्स कॉलोनी में किराये पर रह रहा था।

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