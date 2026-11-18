Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Panipat News
›
In Panipat, Suraj was murdered by his friends following a dispute over a transaction of 50,000 rupees; the seventh accused, who had been absconding for four months, has been arrested.
{"_id":"6afd741c51427eee130c3325","slug":"video-in-panipat-suraj-was-murdered-by-his-friends-following-a-dispute-over-a-transaction-of-50000-rupees-the-seventh-accused-who-had-been-absconding-for-four-months-has-been-arrested-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"पानीपत में 50 हजार रुपये के लेन-देन के विवाद में दोस्तों ने मिलकर की थी सूरज की हत्या, 4 महीने से फरार सातवां आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पानीपत में 50 हजार रुपये के लेन-देन के विवाद में दोस्तों ने मिलकर की थी सूरज की हत्या, 4 महीने से फरार सातवां आरोपी गिरफ्तार
50 हजार रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में दोस्तों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस मामले में पिछले चार महीने से फरार चल रहे सातवें आरोपी को पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को पानीपत की बीवर्स कॉलोनी से काबू किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रंजीत कुमार पुत्र सुरेंद्र यादव निवासी गांव पड़रावा, पोस्ट भीमपुर मझियावा, थाना कोच, जिला गया (बिहार) के रूप में हुई है। आरोपी फिलहाल पानीपत की बीवर्स कॉलोनी में किराये पर रह रहा था।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।