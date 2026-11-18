Panipat News: ड्रोन तकनीक की समझीं बारीकियां
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:21 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:21 AM IST
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कुरुक्षेत्र। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय की अटल टिंकरिंग लैब में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), कुरुक्षेत्र के सहयोग से ड्रोन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 24 विद्यार्थियों ने ड्रोन तकनीक की बारीकियां समझीं।
एनआईटी कुरुक्षेत्र के डॉ. संजय, डॉ. शैलजा और डॉ. सतिंदर ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इस दाैरान विद्यालय के प्रधानाचार्य नारायण सिंह और अन्य भी माैजूद थे। संवाद
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एनआईटी कुरुक्षेत्र के डॉ. संजय, डॉ. शैलजा और डॉ. सतिंदर ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इस दाैरान विद्यालय के प्रधानाचार्य नारायण सिंह और अन्य भी माैजूद थे। संवाद
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