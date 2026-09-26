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पलवल अनाज मंडी में इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तुलाई होने से वजन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हुई

विकास कुमार

Updated Sat, 26 Sep 2026 11:12 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 11:12 PM IST







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पलवल अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है। 1509 किस्म की निजी खरीद में तेजी देखने को मिल रही है और पिछले साल के मुकाबले बेहतर भाव मिलने से किसान राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तुलाई होने से वजन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हुई है, जिससे किसानों और आढ़तियों दोनों का समय बच रहा है। ... और पढ़ें

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