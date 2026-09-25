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पुलिस कार्रवाई न होने से परेशान बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

विकास कुमार

Updated Fri, 25 Sep 2026 10:54 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 10:54 PM IST







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मारपीट और जान से मारने की धमकियों की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं होने से परेशान एक बुजुर्ग ने कथित तौर पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। ... और पढ़ें

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