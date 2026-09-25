ग्रेनो बस अग्निकांड: ओमप्रकाश के रूप में हुई नौवें मृतक की पहचान, जान गंवाने वाले सभी यात्रियों की हुई शिनाख्त

यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक स्लीपर बस अग्निकांड के मामले में नौवें और आखिरी मृतक की भी शुक्रवार देर शाम शिनाख्त हो गई है। मृतक की पहचान ओमप्रकाश, निवासी नोएडा के रूप में हुई है।

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बीती 23 सितंबर की देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस में भीषण आग लग जाने से 9 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद कई शव बुरी तरह झुलस गए थे, जिससे उनकी पहचान करना पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। लगातार प्रयासों के बाद, ओमप्रकाश के परिजनों ने उनके गले में पहनी हुई चेन के आधार पर शव की शिनाख्त की।इस आखिरी पहचान के साथ ही, बस हादसे में जान गंवाने वाले सभी नौ मृतकों की शिनाख्त की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पुलिस और प्रशासन ने शव को कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर परिजनों को सौंपने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।