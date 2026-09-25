ग्रेनो बस अग्निकांड: ओमप्रकाश के रूप में हुई नौवें मृतक की पहचान, जान गंवाने वाले सभी यात्रियों की हुई शिनाख्त
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 25 Sep 2026 07:14 PM IST
सार
यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक स्लीपर बस अग्निकांड के मामले में नौवें और आखिरी मृतक की भी शुक्रवार देर शाम शिनाख्त हो गई है। मृतक की पहचान ओमप्रकाश, निवासी नोएडा के रूप में हुई है।
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विस्तार
यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक स्लीपर बस अग्निकांड के मामले में नौवें और आखिरी मृतक की भी शुक्रवार देर शाम शिनाख्त हो गई है। मृतक की पहचान ओमप्रकाश, निवासी नोएडा के रूप में हुई है।
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गले की चेन से हुई पहचान:
बीती 23 सितंबर की देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस में भीषण आग लग जाने से 9 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद कई शव बुरी तरह झुलस गए थे, जिससे उनकी पहचान करना पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। लगातार प्रयासों के बाद, ओमप्रकाश के परिजनों ने उनके गले में पहनी हुई चेन के आधार पर शव की शिनाख्त की।
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सभी नौ शवों की शिनाख्त पूरी:
इस आखिरी पहचान के साथ ही, बस हादसे में जान गंवाने वाले सभी नौ मृतकों की शिनाख्त की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पुलिस और प्रशासन ने शव को कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर परिजनों को सौंपने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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