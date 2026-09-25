पलवल उपायुक्त ने एक सप्ताह में शिकायतें निपटाने के दिए निर्देश

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पलवल। विभिन्न शिकायत निवारण पोर्टलों पर लंबित शिकायतों को लेकर उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने अधिकारियों को एक सप्ताह में समाधान करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सीएम विंडो, सीपीजीआरएएमएस, सीएम जनसंवाद, समाधान शिविर और सीएम एसएमजीटी हरियाणा पोर्टल पर लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई।

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