आये-हाये इतनी महंगाई में क्या खाएं?: नींबू 250, अदरक 125 और प्याज 80 रुपये किलो, कद्दू के भाव भी कम नहीं

सब्जियों के बढ़ते दामों ने लोगों की रसोई का स्वाद और बजट दोनों बिगाड़ दिए हैं। हथीन की सब्जी मंडी में प्याज का भाव 70 से 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि नींबू 250 रुपये किलो बिक रहा है। अदरक के दाम भी 125 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के भाव बढ़ने से लोगों को खरीदारी से पहले अपनी जेब का हिसाब लगाना पड़ रहा है।

विज्ञापन