आये-हाये इतनी महंगाई में क्या खाएं?: नींबू 250, अदरक 125 और प्याज 80 रुपये किलो, कद्दू के भाव भी कम नहीं
सब्जियों की खरीदारी करने आए ग्राहकों ने बताया कि नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं और प्याज भी थाली से गायब होने की कगार पर है। अब यह सोचना पड़ता है कि क्या खरीदें और क्या छोड़ें।
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सब्जियों के बढ़ते दामों ने लोगों की रसोई का स्वाद और बजट दोनों बिगाड़ दिए हैं। हथीन की सब्जी मंडी में प्याज का भाव 70 से 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि नींबू 250 रुपये किलो बिक रहा है। अदरक के दाम भी 125 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के भाव बढ़ने से लोगों को खरीदारी से पहले अपनी जेब का हिसाब लगाना पड़ रहा है।
गोभी 65 तो कद्दू 40 रुपये किलो
हथीन की सब्जी दुकानों पर टमाटर 50 से 55 रुपये, फूलगोभी 60 से 65 रुपये और तोरी 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रही है। अरबी का भाव 40 रुपये, खीरा और गाजर 60-60 रुपये और कद्दू 40 रुपये प्रति किलो है। वहीं, आलू 25 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।
बढ़ते खर्च से बिगड़ा रसोई का हिसाब
सब्जियों की खरीदारी करने आए ग्राहक सुरेंद्र और सुरेश ने बताया कि नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं और प्याज भी थाली से गायब होने की कगार पर है। अब यह सोचना पड़ता है कि क्या खरीदें और क्या छोड़ें। लगातार बढ़ते दामों से मासिक बजट प्रभावित हो रहा है। जरूरत के मुताबिक सब्जियां खरीदना भी मुश्किल हो रहा है।
प्याज, नींबू और अदरक में और तेजी की आशंका
सब्जी कारोबारी नौमान ने बताया कि सब्जियों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, यह कहना अभी मुश्किल है। हालांकि, जिस तरह से भाव लगातार बढ़ रहे हैं, उससे प्याज, नींबू और अदरक के दामों में आगे भी तेजी आने की आशंका है।
|सब्जी
|भाव प्रति रुपये किलो
|प्याज
|70-80
|नींबू
|250
|अदरक
|125
|फूलगोभी
|60-65
|टमाटर
|50-55
|तोरी
|40-50
|खीरा
|60
|गाजर
|60
|अरबी
|40
|कद्दू
|40
|आलू
|25