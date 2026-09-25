डॉ. बीआर अंबेडकर कॉलेज में लगा मेगा रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर

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पलवल। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में शुक्रवार को डॉ. बीआर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में मेगा रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित शिविर उपायुक्त एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी और विभिन्न एनजीओ के सहयोग से लगाया गया।

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