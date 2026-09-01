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पलवल पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड मर्डर केस

Tue, 01 Sep 2026 10:53 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:53 PM IST
Palwal Police solve blind murder case
चांदहट थाना क्षेत्र के रामपुर खोर गांव में 20 अगस्त की रात लक्ष्मण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सीआईए पलवल ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों हेमप्रकाश उर्फ हेमू, संदीप और नवीन उर्फ नब्बू को गिरफ्तार किया है।
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