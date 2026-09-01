पलवल पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड मर्डर केस

{"_id":"6a96b9c09f5874c2aa09e6e2","slug":"video-meerut-rakesh-tikait-joins-bku-mahapanchayat-raises-sugarcane-payment-and-power-bill-issues-advises-media-on-sugar-prices-and-jayant-chaudhary-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ में भाकियू महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत, गन्ना भुगतान और बिजली बिल को लेकर उठाई आवाज; चीनी के दाम और जयंत चौधरी के सवाल पर मीडिया को दी नसीहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}