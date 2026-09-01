फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Rise in patients with fever and cough at the Hospital.

Palwal News: जिला नागरिक अस्पताल में बढ़े बुखार-खांसी के मरीज

Tue, 01 Sep 2026 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Rise in patients with fever and cough at the Hospital.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन






पलवल। उमस और बदलते मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। मंगलवार को जिला नागरिक अस्पताल की मेडिसिन ओपीडी में बुखार, खांसी और जुकाम के मरीजों की लंबी कतार लगी रही। सुबह से ही बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे। इनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल रहे।


अस्पताल पहुंच रहे कई मरीजों ने बताया कि दवा लेने के बाद बुखार कुछ समय के लिए उतर जाता है, लेकिन दोबारा चढ़ जाता है। कुछ मरीज ऐसे भी हैं, जिनमें बुखार ठीक होने के सात से 10 दिन बाद भी कमजोरी और शरीर में दर्द बना हुआ है। ऐसे में चिकित्सक सामान्य वायरल बुखार मानकर इसे नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दे रहे हैं।
विज्ञापन


चिकित्सकों के अनुसार केवल बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द या कमजोरी जैसे लक्षणों के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि मरीज को सामान्य वायरल संक्रमण है या मलेरिया अथवा डेंगू। लगातार बुखार रहने या बार-बार लौटने पर आवश्यक रक्त जांच कराना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मेडिसिन ओपीडी के डॉक्टर रवि ने बताया कि उमस, तापमान में उतार-चढ़ाव और मौसम में बदलाव से वायरल संक्रमण की समस्या बढ़ सकती है। उन्होंने लोगों से पर्याप्त पानी पीने, साफ-सफाई रखने और खुद से दवा लेने से बचने की सलाह दी। बुखार लगातार बना रहे तो चिकित्सक से जांच कराकर ही उपचार कराएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें