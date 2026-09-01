Palwal News: 15 महिलाओं को मिली 2.28 लाख रुपये की सब्सिडी

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पलवल। हरियाणा महिला विकास निगम पलवल की ओर से सोमवार को पंजाबी धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित कर 15 लाभार्थी महिलाओं को ऋण राशि पर सब्सिडी के चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम में कुल 2 लाख 28 हजार 562 रुपये की सब्सिडी के चेक महिलाओं को प्रदान किए गए। हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरपर्सन सुनीता दांगी ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर लाभार्थी महिलाओं को चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी महिलाओं को शिक्षा ऋण, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना और व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत ऋण राशि पर सब्सिडी का लाभ दिया गया है। कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की माताजी रतना देवी, पीओ कमलेश, भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, मार्केट कमेटी पलवल के चेयरमैन पंकज विरमानी, जिला प्रबंधक देशराज, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग के कृष्ण कुमार, महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा भारद्वाज, फरीदाबाद महिला मोर्चा अध्यक्ष राज राणा और आजाद भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

संवाद न्यूज एजेंसी