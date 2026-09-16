{"_id":"6aaaa73425bcceb6670bb889","slug":"video-karnal-faridabads-kunal-takes-first-place-in-under-19-long-jump-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"करनाल: अंडर-19 लंबी कूद में फरीदाबाद के कुणाल प्रथम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से बुधवार को कर्ण स्टेडियम में राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 16 सितंबर से 18 सितंबर तक शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। प्रतियोगिता के पहले दिन हुए मुकाबलों में अंडर 19 लड़कों की लंबी कूद में फरीदाबाद के कुणाल प्रथम, महेंद्रगढ़ के नेतीक द्वितीय और यमुनानगर के वंश तृतीय रहे। इस तीन दिवसीय खेल स्पर्धा में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए करीब दो से ढाई हजार पुरुष खिलाड़ी अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ खिलाड़ियों के मार्च पास्ट और शपथ ग्रहण के साथ हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य स्कूली स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना है। उन्होंने कहा कि इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में अंडर 14, 17 और 19 के एथलीट 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़, 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले दौड़। साथ में ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉटपुट डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का चयन सीधे राष्ट्रीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा और विजेता एथलीट आगामी राष्ट्रीय स्कूली खेलों में राज्य की आधिकारिक टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता के तुरंत बाद एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जहां विशेषज्ञ कोच उन्हें तकनीकी रूप से और अधिक निखारेंगे।

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