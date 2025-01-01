Karnal News: खेलो इंडिया लघु केंद्र के लिए आवेदन आमंत्रित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:26 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:26 AM IST
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करनाल। सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र स्थापित किया जाएगा। जिला खेल अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि इच्छुक पूर्व खिलाड़ी 21 सितंबर सुबह 10 बजे तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
आवेदनकर्ता का पास्ट चैम्पियन होना अनिवार्य है व उम्र 40 वर्ष तक होनी चाहिए। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि आवेदन पत्र कर्ण स्टेडियम स्थित जिला खेल अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने इच्छुक खिलाड़ियों से अपील की कि वे भारत सरकार की खेलो इंडिया वेबसाइट पर जाकर पात्रता एवं नियमों की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। ब्यूरो
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आवेदनकर्ता का पास्ट चैम्पियन होना अनिवार्य है व उम्र 40 वर्ष तक होनी चाहिए। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि आवेदन पत्र कर्ण स्टेडियम स्थित जिला खेल अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने इच्छुक खिलाड़ियों से अपील की कि वे भारत सरकार की खेलो इंडिया वेबसाइट पर जाकर पात्रता एवं नियमों की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। ब्यूरो
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