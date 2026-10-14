{"_id":"6acf893868dd073905061946","slug":"video-training-conducted-on-the-four-components-of-language-teaching-and-remedial-planning-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"भाषा शिक्षण के चार खंडों एवं रेमेडियल योजना पर प्रशिक्षण आयोजित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर। राजकीय माडल स्कूल बेरी में दूसरे दिन भी शिक्षकों का प्रशिक्षण जारी रहा। प्रशिक्षण के दूसरे दिन हिन्दी विषय से संबंधित कार्यों पर चर्चा की गई, जिसमें मास्टर ट्रेनर की भूमिका सरिता व प्रांजलि ने निभाई। उन्होंने बताया कि शिविर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप बच्चों में बुनियादी भाषा कौशलों का विकास करने के उद्देश्य से शिक्षकों के लिए भाषा शिक्षण के विभिन्न खंडों पर प्रशिक्षण एवं चर्चा आयोजित की गई। प्रशिक्षण में मौखिक भाषा एवं अभिव्यक्ति, पठन, डिकोडिंग, लेखन और रेमेडियल योजना पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि बच्चों के भाषा विकास में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक-दूसरे से जुड़े हुए कौशल हैं। मौखिक भाषा एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत बच्चों को बातचीत, कहानी-कथन, कविता, प्रश्नोत्तर तथा अनुभव साझा करने जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने पर बल दिया गया। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान पठन कौशल के अंतर्गत बच्चों में पढ़ने की रुचि विकसित करने, पठन प्रवाह बढ़ाने तथा पढ़ी गई सामग्री को समझने की क्षमता विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई। डिकोडिंग के अंतर्गत अक्षर-ध्वनि संबंध, अक्षरों की पहचान, ध्वनियों को जोड़कर शब्द पढ़ना और नए शब्दों को पहचानने की प्रक्रिया को सरल एवं रोचक बनाने के तरीकों की जानकारी दी गई। लेखन कौशल के अंतर्गत अक्षर लेखन, शब्द निर्माण, वाक्य लेखन, चित्र देखकर लिखना और बच्चों में रचनात्मक लेखन की क्षमता विकसित करने वाली गतिविधियों पर चर्चा की गई। शिक्षकों को बच्चों की आयु, स्तर और सीखने की आवश्यकता के अनुसार गतिविधियां आयोजित करने के लिए प्रेरित किया गया।

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