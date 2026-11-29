{"_id":"6b0c1d094923f3c4d4083b30","slug":"video-massive-fire-breaks-out-at-a-footwear-factory-in-mie-part-b-plumes-of-smoke-fill-the-sky-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"एमआईई पार्ट-बी में फुटवियर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एमआईई पार्ट-बी में फुटवियर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार
बहादुरगढ़। शहर के मॉडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट पार्ट-बी स्थित प्लॉट नंबर 1558 में एक फुटवियर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि फैक्ट्री से उठता काले धुएं का गुबार आसमान में काफी ऊंचाई तक दिखाई दिया। दूर से ही धुएं का गुबार नजर आने के कारण इलाके में हलचल मच गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री में कितना नुकसान हुआ और आग पर काबू पाने में कितना समय लगा, इसकी जानकारी सामने आना बाकी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।