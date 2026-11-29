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बहादुरगढ़। शहर के मॉडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट पार्ट-बी स्थित प्लॉट नंबर 1558 में एक फुटवियर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि फैक्ट्री से उठता काले धुएं का गुबार आसमान में काफी ऊंचाई तक दिखाई दिया। दूर से ही धुएं का गुबार नजर आने के कारण इलाके में हलचल मच गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री में कितना नुकसान हुआ और आग पर काबू पाने में कितना समय लगा, इसकी जानकारी सामने आना बाकी है।

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