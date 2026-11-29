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नगर परिषद के वार्ड 24 में मांडोठी बाजार के आसपास की विभिन्न गलियों का करीब 51 लाख रुपये की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इन विकास कार्यों का शुभारंभ नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी की ओर से किया गया। शुभारंभ अवसर पर अशोक प्रोफेसर के हाथों नारियल फुड़वाकर निर्माण कार्यों की शुरुआत कराई गई। नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने कहा कि शहर के विभिन्न वार्डों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। वार्ड 24 में मांडोठी बाजार के आसपास की गलियों के निर्माण पर करीब 51 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की सड़क व्यवस्था बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और संबंधित अधिकारियों को काम की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को लंबे समय तक बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस मौके पर नकुल कौशिक, पूर्व वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा, वार्ड 24 से पार्षद अश्वनी शर्मा, पार्षद राजेश तंवर, नरेश भारद्वाज, दिनेश शेखावत, रमेश राठी, मनमोहित गुप्ता, कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला, जेई आशीष आदि मौजूद थे।

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