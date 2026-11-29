{"_id":"6b0bf9eb4d4052ecf1044f4a","slug":"video-construction-work-on-streets-in-ward-24-of-bahadurgarh-estimated-to-cost-around-rs-51-lakh-has-begun-saroj-rathi-inaugurated-the-project-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"बहादुरगढ़ में वार्ड 24 में करीब 51 लाख रुपये से बनने वाली गलियों के निर्माण कार्य शुरू, सरोज राठी ने किया शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बहादुरगढ़ में वार्ड 24 में करीब 51 लाख रुपये से बनने वाली गलियों के निर्माण कार्य शुरू, सरोज राठी ने किया शुभारंभ
नगर परिषद के वार्ड 24 में मांडोठी बाजार के आसपास की विभिन्न गलियों का करीब 51 लाख रुपये की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इन विकास कार्यों का शुभारंभ नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी की ओर से किया गया। शुभारंभ अवसर पर अशोक प्रोफेसर के हाथों नारियल फुड़वाकर निर्माण कार्यों की शुरुआत कराई गई।
नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने कहा कि शहर के विभिन्न वार्डों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। वार्ड 24 में मांडोठी बाजार के आसपास की गलियों के निर्माण पर करीब 51 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की सड़क व्यवस्था बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और संबंधित अधिकारियों को काम की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को लंबे समय तक बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
इस मौके पर नकुल कौशिक, पूर्व वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा, वार्ड 24 से पार्षद अश्वनी शर्मा, पार्षद राजेश तंवर, नरेश भारद्वाज, दिनेश शेखावत, रमेश राठी, मनमोहित गुप्ता, कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला, जेई आशीष आदि मौजूद थे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।