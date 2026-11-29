{"_id":"6b0c3138bae8a724be07e96e","slug":"video-children-with-disabilities-can-be-integrated-into-the-mainstream-of-society-by-providing-them-with-appropriate-opportunities-and-encouragement-amarjit-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिव्यांग बच्चों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करके समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता : अमरजीत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर। नवोदय स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन का वार्षिकोत्सव विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को मंच प्रदान करना, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना और समाज में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना रहा। कार्यक्रम में मुख्यातिथि निदेशक बीडीएम संस्थान छुछकवास अमरजीत फोगाट ने कहा कि दिव्यांग बच्चों में अपार प्रतिभा और संभावनाएं हैं। उन्हें उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करके समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने विद्यालय द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वहीं आचार्य विजय पाल ने कहा कि प्रत्येक बच्चे में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने और निखारने की है। उन्होंने बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए ऐसे आयोजनों को उनके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। संचालक सोमबीर सिंह रुहेल ने बताया कि विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चे किसी से कम नहीं हैं और उचित अवसर एवं प्रोत्साहन मिलने पर वे अपनी क्षमताओं से सभी को प्रभावित कर सकते हैं। विद्यालय की प्राचार्य अनामिका चौधरी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता एवं सामाजिक सहभागिता की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले और वह आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपनी पहचान स्थापित कर सके। इस अवसर पर आयुष विभाग से आचार्य बलदेव, मुनेश चंद्राकर, प्रो. रवि किरण, मदन, चेतराम चौहान पाटोदा, सुभाष यादव, रचना हुड्डा, चंद्र प्रकाश, सूबेदार चंद्र प्रकाश, पंकज मलिक, डॉ. कृष्ण देशवाल, सत्येंद्र वशिष्ठ, एडवोकेट अमित चार, एडवोकेट गौरव गोयल, डॉ. रॉबिन इलाहाबाद उपस्थित रहे।

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