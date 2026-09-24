{"_id":"6ab544326cad0a55e9046c55","slug":"video-jhajjar-nss-day-celebrated-at-hasanpur-school-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर: हसनपुर स्कूल में मनाया गया एनएसएस दिवस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हसनपुर में वीरवार को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य सुनील दत्त, मोनिका, दीक्षा, यतिका, पीटीआई अनिल, ग्राम सरपंच बलवान सिंह और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। एनएसएस स्वयंसेवकों ने लगभग ढाई से तीन घंटे तक श्रमदान करते हुए विद्यालय परिसर की साफ-सफाई की। इसके साथ ही पेड़ों की अतिरिक्त पत्तियों एवं अनावश्यक टहनियों की कटाई-छंटाई कर उन्हें सुंदर एवं व्यवस्थित आकार दिया गया। ग्राम सरपंच बलवान सिंह ने भी स्वयं श्रमदान करते हुए विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया और सेवा कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। सामूहिक प्रयास से विद्यालय प्रांगण का सौंदर्य और स्वच्छता दोनों निखर उठे। प्राचार्य सुनील दत्त ने कहा कि एनएसएस विद्यार्थियों में सेवा, अनुशासन, नेतृत्व, जिम्मेदारी और सामाजिक सरोकार की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है।

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