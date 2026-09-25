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Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Strong winds improve Bahadurgarh's air quality; AQI drops by 54 points.

Jhajjar-Bahadurgarh News: तेज हवा से बहादुरगढ़ की हवा सुधरी, एक्यूआई में 54 अंकों की गिरावट

Fri, 25 Sep 2026 05:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Fri, 25 Sep 2026 05:08 PM IST
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Strong winds improve Bahadurgarh's air quality; AQI drops by 54 points.
-फोटो 82 : शहर मेें रेलवे रोड पर धुआं छोड़ती बाइक। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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बहादुरगढ़। तेज हवा चलने से शुक्रवार को शहर की हवा की सेहत में अचानक सुधार देखने को मिला। करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा ने वातावरण में जमा प्रदूषित कणों को फैलाने में मदद की। इसका असर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर भी दिखाई दिया। एक दिन पहले 174 दर्ज किया गया एक्यूआई शुक्रवार को 54 अंक घटकर 120 पर पहुंच गया। इससे लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिली।
सितंबर की शुरुआत में शहर का एक्यूआई हरे रंग की श्रेणी में रहा था लेकिन मौसम में बदलाव के साथ इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कम हवा की गति के कारण पिछले कुछ दिनों से धूल और अन्य प्रदूषक कण वातावरण में जमा हो रहे थे। पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्य और औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं।
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शुक्रवार को हवा की रफ्तार बढ़ने से वातावरण में मौजूद प्रदूषक कणों के फैलाव में मदद मिली और एक्यूआई में सुधार दर्ज हुआ। सुबह से चली ठंडी हवा के कारण मौसम के मिजाज में भी बदलाव महसूस किया गया। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। खुले स्थानों पर ठंडी हवा का असर अधिक महसूस हुआ और तापमान में भी कुछ कमी महसूस की गई।
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विशेषज्ञों के अनुसार हवा की गति वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। हवा धीमी होने पर प्रदूषक कण वातावरण में जमा होते हैं, जबकि तेज हवा इनके फैलाव में मदद करती है। हालांकि, एक्यूआई का 120 पर रहना अभी भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। हवा की गति कम पड़ने पर आने वाले दिनों में प्रदूषण फिर बढ़ सकता है।
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