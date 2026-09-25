Jhajjar-Bahadurgarh News: देवीलाल की जयंती पर इनेलो कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Fri, 25 Sep 2026 04:26 PM IST
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बहादुरगढ़। चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर दिल्ली-रोहतक रोड स्थित देवीलाल पार्क में इनेलो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नेताओं ने ताऊ देवीलाल के जीवन, संघर्ष और जनकल्याणकारी कार्यों को याद किया और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शीला राठी ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और आम जनता के हितों के लिए जीवनभर संघर्ष किया। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और जनकल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके विचार आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। इस अवसर पर धर्मवीर फौजी, बिजेंद्र दलाल, सतबीर यादव, महेंद्र राठी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शीला राठी ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और आम जनता के हितों के लिए जीवनभर संघर्ष किया। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और जनकल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके विचार आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। इस अवसर पर धर्मवीर फौजी, बिजेंद्र दलाल, सतबीर यादव, महेंद्र राठी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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