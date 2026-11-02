{"_id":"6ae8d3767521a65a5b053519","slug":"video-bahadurgarh-viral-footage-shows-a-speeding-car-crashing-into-a-restaurant-ramp-causing-damage-to-property-cctv-footage-of-the-incident-has-gone-viral-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"बहादुरगढ़: फुटेज वायरल तेज रफ्तार कार रेस्टोरेंट के रैंप से टकराई, सामान क्षतिग्रस्त; हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बहादुरगढ़। शहर के बालौर चुंगी चौक पर तेज रफ्तार अनियंत्रित वैगनआर कार मिठास महल रेस्टोरेंट के रैंप से जा टकराई। इससे रेस्टोरेंट का रैंप क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि अंदर काउंटर पर रखा सामान बिखर गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जानकारी के अनुसार, कार तेज रफ्तार में बालौर चुंगी चौक से गुजर रही थी। इसी दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे मिठास महल रेस्टोरेंट से जा टकराई। अचानक हुई टक्कर से मौके पर अफरातफरी मच गई। हादसे के कारण रेस्टोरेंट को काफी नुकसान हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। थाना शहर एसएचओ राकेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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